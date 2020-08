Herren 50 spielen „Tennisbundesligarunde“

Bürstadt.Die Fußballbundesliga zum Anlass nehmend, starteten die Herren 50 des TC Bürstadt eine sogenannte „Tennisbundesligarunde“. Jedes Team erhielt hierfür eine Bundesligamannschaft als Namenspaten. Start der Runde war, nach der Auslosung der Mannschaften, Mitte Juni.

Im Fokus der Spiele sollen sportlicher Ehrgeiz und kameradschaftliches Zusammensein stehen. Eine Mannschaft besteht aus zwei Tennisspielern, die jeweils in zwei Einzeln und anschließend einem Doppel gegen ein anderes Bundesligateam antreten. Die meisten Mannschaften absolvierten sieben bis zehn Begegnungen in insgesamt 15 Spieltagen. Die Entscheidung fiel meist erst im Doppel. Ein Favorit kristallisierte sich jedoch noch keiner heraus. Platz eins bis drei belegen derzeit die Mannschaften Freiburg, die aus Jürgen Hackl und Volker Müller bestehen, Bayern München mit Reinhold Keim und Rolf Seyfried sowie die Eintracht aus Frankfurt, für die Jan Kühn und Ralph Beck spielen.

Am Tabellenende stehen aktuell die TSG Hoffenheim mit Andreas Micke und Manfred Kissel, die Augsburger mit Rüdiger Bluhm und Volker Finkelmeier sowie die Hertha bestehend aus Rüdiger Werner und Dieter Baierle. Um die Runde abzuschließen, haben die Teams noch bis Ende September die entsprechenden Zeitfenster, um ihre Spiele zu absolvieren.

„Es kann als kleines Zwischenfazit festgestellt werden, dass diese Runde einfach super Spaß für die Spieler und die immer zahlreich anwesenden Zuschauer gemacht hat“, heißt es vonseiten des Vereins. Eine große Siegerehrung sei bereits geplant und werde in einer großen Party mit den Partnern aller Spieler im Anschluss an die Spiele gefeiert.

Heimspiele im August

An den ersten zwei Samstagen im August pausiert die Bundesliga, da in dieser Zeit zwei noch ausstehende Heim- Medenrundenspiele der Herren 50 auf der Anlage des TC Bürstadt stattfinden. Am Samstag, 15. August, empfängt die Mannschaft der Herren 50 um 14 Uhr zudem die Spieler des TC Bickenbach und am Samstag, 22. August, ebenfalls um 14 Uhr die Mannschaft aus Pfungstadt. Zuschauer sind willkommen. red

