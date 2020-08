Herren 60 feiern souveränen Sieg

Bürstadt.Am zweiten Spieltag in der Verbandsliga traten die Herren 60 des TC Bürstadt (TCB) Zuhause gegen die Mannschaft des TV Sulzbach an. Fünf der sechs Einzelpartien konnten die Herren für sich entscheiden. Sowohl Peter Jakob im ersten Einzel, als auch die hinteren Einzelpartien drei bis sechs von Horst Saam, Rolf Winkler, Alfred Straub und Werner Brozio gingen an die Bürstadter. Hubert Mallig musste sich im zweiten Herreneinzel in zwei umkämpften Sätzen mit 6:7 und 3:6 geschlagen geben. Damit war die Partie bereits vor den anstehenden Doppeln zugunsten der Heimmannschaft entschieden.

Die drei aufgestellten Doppel mit den Paarungen Fernando Vargas/Rolf Winkler, Horst Saam/Klaus Hamm und Werner Brozio/Reinhold Keim holten noch zwei von drei möglichen Punkten und rundeten somit das Ergebnis mit dem Endstand von 7:2 ab.

Leichter Aufwärtswind bei Herren 1

Nach zwei 0:9-Niederlagen verzeichnete die 1. Herrenmannschaft des TCB in ihrem dritten Ligaspiel gegen die TG Crumstadt einen Aufwärtstrend. Zwar verloren die Bürstädter das Spiel mit 3:6, zeigten aber phasenweise gutes Tennis. Die ersten vier Einzel gingen jeweils in einen dritten und entscheidenden Satz. Diesen konnten sowohl die Nummer zwei, Dominik Butz, als auch der an Nummer drei gesetzte Tobias Klingler für sich entscheiden.

Weniger erfolgreich verliefen die Sätze für den Top gesetzten Daniel Stumpf und Teamkapitän Krystof Benez, die den Kürzeren zogen. Die beiden abschließenden Einzel von Christian Walter und Jan Gretzler gingen deutlich an den Gegner. So sah sich die Truppe aus Bürstadt vor den abschließenden Doppeln unter Zugzwang, alle gewinnen zu müssen, um noch Punkte beim Auswärtsspiel holen zu können. In den hart umkämpften Spielen konnte aber nur das Doppel mit Daniel Stumpf und Krystof Benez das Spiel erfolgreich mit 6:1/1:6/10:7 nach Hause bringen.

Niederlage für Herren 2

Die zweite Herrenmannschaft des TCB musste auswärts bei der zweiten Mannschaft des TC 77 Riedstadt antreten. Das Team mit den Spielern Lukas Faller, Fabian Menzel, Simon Truong und Jonas Jacobi verlor die Partie mit 2:4. Die beiden Punkte für die Bürstädter holte Simon Truong in seiner Einzelpartie in drei Sätzen mit 3:6/6:4/10:8 und im Doppel zusammen mit Fabian Menzel ebenfalls in drei engen Sätzen mit 4:6/7:6/11:9.

Die zweite Damenmannschaft besiegte in ihrem zweiten Heimspiel die SG Weiterstadt mit 4:2. Stand es nach den vier Einzelpartien noch ausgeglichen 2:2, konnte das erfolgreiche zweite Doppel mit den Spielerinnen Leah Butz und Vanessa Plischek, als auch die beiden Geschwister Rhein in dem ersten Doppel, die Punkte nach Bürstadt holen. Dabei war es besonders bei Nadja und Tanja Rhein ein nervenaufreibendes und hart umkämpftes Match, das die beiden mit 11:9 im dritten Satz für sich entschieden. red

