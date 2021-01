Herta und Alice Sondheimer gelingt Flucht nach Amerika

Bürstadt.Eine ganze Reihe an Stolpersteinen erinnern an Bürstädter Familien, die Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Im März sollen noch weitere Steine dazu kommen. Der Anstoß kam diesmal aus Bensheim. Das Goethe-Gymnasium will an alle seine Schüler erinnern, die in dieser Zeit verfolgt worden sind. Dazu gehören Hertha und Alice Sondheimer. Die Schwestern wohnten mit ihren Eltern Adolf und

...