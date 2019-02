Herzliches Loblied auf „Mrs. 100 Prozent“

Bürstadt.„Einen „bitter-süßen Tag“, nannte es Rektorin Stephanie Dekker. Denn sie, das Lehrerkollegium der Erich Kästner-Schule (EKS) und die Schülervertreter mussten sich von der langjährigen Schulsekretärin Brigitte Keinz verabschieden. Sie geht nach 20 Jahren Dienst in „ihrer zweiten Heimat“ in Rente. Ihre Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit und ihr akribisches Arbeiten würden allen fehlen. Brigitte Keinz sei „Mrs. 100 Prozent“, sagte Dekker.

Dass Brigitte Keinz sich während ihres Arbeitslebens viel Respekt und Zuwendung verdient hatte, unterstrich nicht nur das Lehrerorchester „Erich und die Kästners“. Auch der Lehrerchor brachte Keinz zum Abschied ein Ständchen. Außerdem sorgten Christine Andes und Stephanie Dekker mit einem bezaubernden Sketch für lachende Gesichter.

Viele Geschenke überreicht

In der Aula erinnerte Christine Andes vom Personalrat aber auch an „den manchmal spröden Charme“ der Schulsekretärin, der jedoch von ihrer Hilfsbereitschaft übertroffen worden sei. Deshalb gab es zum Abschied viele Geschenke. Auch wenn Brigitte Keinz bereits im März zum Urlaub nach Oberstdorf im Allgäu aufbrechen wird und eine Reise mit dem „Rentnerbus“ nach Holland geplant ist, wie Ehemann Meinhard verriet, schenkten ihr die Mitarbeiter einen Ausflug an Meer und luden sie zu einem Wellnessaufenthalt ein.

Doch sprichwörtlich den „Vogel“ schossen die Schülervertreter ab. Mit Vertrauenslehrer Michael Feick an der Spitze sangen sie ein Loblied auf Brigitte Keinz. Zum Abschied überreichten sie ihr einen Reisegutschein an den Bodensee. Für das nötige Taschengeld muss allerdings Meinhard sorgen.

Mit gehörigem Schalk im Nacken bekam er eine Spar-Ente in den britischen Farben und eine griechische Fahne vom ehemaligen Schulsprecher Panagiotis Katsoupis überreicht. Schließlich würden sich beide Länder mit dem Sparen auskennen. Dazu versüßten viele Kollegen, Familienangehörige und ehemalige Mitstreiter den Abschied von Brigitte Keinz mit liebevoll verpackten Geschenken. Beim gemeinsamen Essen, zu dem Brigitte Keinz eingeladen hatte, wurde noch so manche Anekdote ausgetauscht. Nach vielen Umarmungen wurde die hoch geschätzte Kollegin in den Ruhestand entlassen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019