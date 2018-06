Anzeige

Bürstadt.Die Männer, Frauen und Juniorinnen der Rasenkraftsportler des TV Bürstadt traten bei den Hessischen Meisterschaften in Neu-Isenburg an. Auch hier war das Ziel, trotz anhaltender Hitze, zahlreiche Titel für die Sonnenstadt zu erkämpfen.

Bei den Juniorinnen ging Saskia Höfle an den Start und erkämpfte sich den Meistertitel. Ihren Hammer warf sie 30,44 Meter, das Gewicht 15,30 Meter und den Stein stieß sie auf 7,06 Meter. Mit Teamkameradin Paulina Becker aus Fränkisch Crumbach errang sie zusätzlich den ersten Platz in der Mannschaftswertung. In der Altersklasse der Frauen traten Daniela Rudolph und Sabrina Getrost an. Daniela brachte den Hammer auf 38,21 Meter, das Gewicht auf 20,15 Meter und den Stein auf 8,90 Meter. Mit diesen Weiten sicherte sie sich Platz Eins in der Gesamtwertung. Sabrina stieß ihren Stein 6,64 Meter, warf den Hammer 24,56 Meter und brachte das Gewicht auf 14,75 Meter, was für sie Rang vier in der Gesamtwertung bedeutete. Beide Frauen konnten sich mit der Unterstützung von Annika Jürß und Tina Tilger zusätzlich über den Hessischen Meistertitel in der Mannschaftswertung freuen.

Sven Höfle startete bei diesem Wettkampf eine Altersklasse höher. Mit den ungewohnt schwereren Gewichten bei den Männern brachte er den Hammer auf 32,93 Meter, warf das Gewicht 9,86 Meter und stieß seinen 15 Kilogramm Stein auf 5,34 Meter. Somit war ihm der Meistertitel sicher.