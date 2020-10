Heuballen in Flammen

Nordheim.Ein Brand am Waldstück zwischen Nordheim und Wattenheim hat am Sonntag die örtlichen Feuerwehren über Stunden beschäftigt. Kurz vor 16 Uhr waren die Brandschützer alarmiert worden, dass Heuballen auf freiem Feld, aber in der Nähe eines kleinen Wäldchens in Brand geraten waren. Eine hohe Rauchsäule stand am Sonntagnachmittag weit sichtbar über der Brandstelle. Die dort gelagerten Heuballen waren völlig verkohlt. Die aufwendigen Löscharbeiten zogen sich bis in die Nacht. ps

© Südhessen Morgen, Montag, 19.10.2020