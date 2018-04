Anzeige

Bürstadt. Dass es etwas Ausgefallenes ist, wusste Dieter Heumann gleich: Der Bürstädter ist im Herbst mal wieder mit seinem Metalldetektor über die Felder gestreift - und entdeckte dabei eine römische Münze. Nach dem Einweichen hat er sie unter der Lupe vorsichtig frei gekratzt. „Ich habe mich langsam vorgetastet, bis ich erkennen konnte, was es ist: ein Magnentius.“ Das weiß Heumann, weil er seinen Schatz mit ähnlichen Fundstücken im Internet verglichen hat.

„Es gibt zahlreiche solcher Münzen der Römer“, erzählt Heumann. Gefunden hat er ihn auf Hofheimer Gebiet. „Sie ist 1665 Jahre alt und aus Bronze.“ Von Größe und Gewicht mit 20 Millimetern und vier Gramm sei sie eher unspektakulär, dafür habe sie historisch viel zu bieten: Die Münze gehe auf Magnus Magnentius zurück, der sich im Jahr 350 zum Kaiser krönen ließ. Darum zeigt die Münze sein Porträt und auf der Rückseite zwei Victorien, also römische Siegesgöttinnen, mit Lorbeerkranz in Händen. Geprägt worden sein könnte die Münze in Trier, Aquileia (dem heutigen Italien), Lyon oder seiner Geburtsstadt Amiens. Doch nur drei Jahre nach seiner Krönung, so weiß es Heumann aus den Geschichtsbüchern, sei Magnentius’ Streitkraft in Gallien geschlagen worden, und er habe sich das Leben nehmen müssen.

Ob Heumann diese Münze - und den Ottonischen Silber-Denar (wir berichteten) - behalten darf, weiß er noch nicht. Gerade stellt er eine Liste seiner Fundstücke aus dem vergangenen Jahr zusammen, um sie nach Darmstadt zu schicken. Das Landesamt für Denkmalpflege in Hessen beurteilt, ob sie ins „Schatzregal“ kommen oder bei Heumann in Bürstadt bleiben dürfen.