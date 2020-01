Hilfe bei Leistenbruch

Bürstadt.Bereits im 16. Jahrhundert hat der aus Augsburg stammende Chirurg Caspar Strohmayr Leistenbrüche operiert und seine Erfahrungen aufgezeichnet. Er beschrieb als Erster den Unterschied zwischen inneren und äußeren Hernien. Als Hernien bezeichnet man alle Arten von Brüchen der Bauchwand, wie Oberbauchbruch, Nabelbruch, Narbenbruch, Leistenbruch, parastomale Hernie und Schenkelbruch. Die bekannteste innere Hernie ist der Zwerchfellbruch.

Hernien sind also Brüche in der Bauchwand, aus denen Eingeweideteile oder Organe ausstülpen können. Daher sollten Hernien immer operiert werden, da die Gefahr der Abklemmung der ausgetretenen Teile droht. Diese Brüche können in jedem Lebensalter auftreten. Besonders gefährdet sind Menschen mit Übergewicht, Diabetes, Raucher, Bindegewebserkrankungen oder Kortisontherapie.

Regelmäßige Treffen

„Wir als Hernie-Selbsthilfegruppe Bürstadt haben es uns zur Aufgabe gemacht, Patienten und ihre Angehörige zu informieren und zu unterstützen“, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung. „Wir haben Kontakte zu Hernienspezialisten, Krankenhäusern und Krankenkassen, die uns beratend zur Seite stehen.“

Hernie- Betroffene und deren Angehörige sind bei den Gruppentreffen willkommen. Die Treffen sind jeden zweiten Freitag im Monat um 19 Uhr im Teamraum des Alten-und Pflegeheimes St. Elisabeth, Rathausstraße 4. Fragen beantwortet Gruppensprecherin Sibylle Schmenger telefonisch unter der Nummer 0179/379 03 25. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.01.2020