Hingebungsvolles Singen trotz Hitze

Groß-Rohrheim.Das sechste „Offene Singen“ des FC-Quartetts stand unter dem Motto: „Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen“. Trotz fast tropischer Hitze fanden wieder viele Gäste den Weg in den „Treff 21“, wo eine besondere Überraschung auf sie wartete. Zwischen dem Singen zahlreicher Trinklieder fuhr Winzer Fritz Vollmer aus Hohen-Sülzen mit einer fachmännischen Weinprobe auf. Dazu mussten einige Lieder der besonderen Situation textlich angepasst werden. So lautete das auf die Melodie von „Heut’ geht es an Bord“ gesungene Eröffnungslied: „Der Winzer lädt ein – zu testen den Wein – den er uns mitgebracht. Drum füllet das Glas – mit köstlichem Nass – und lasst uns fröhlich sein.“

Alle Anwesenden dankten dem großzügigen Spender, dessen Frau Zwiebelbaguette zur Weinprobe servierte.

Wie bei den vergangenen Veranstaltungen, trat auch der Chor wieder mit einem eigenen Liedervortrag auf. Den Solopart in „die slowenische Weinstraße“ sang dabei Markus Pietschmann.

Erfreulich, dass sich auch immer wieder Gäste wagten, ans Mikrofon zu treten. Zusammen mit Klaus Lautenbach sang Lilo Böhm den „Pfälzer Wind“. Voller Hingabe stimmten alle in den Refrain ein und sorgten durch eifriges Wedeln mit den Textblättern für etwas Abkühlung. Zur guten Stimmung trugen Solobeiträge von Klaus Kriegelstein und Georg Henzel bei.

Es ist erwähnenswert, dass das Instrumentaltrio immer wieder auf musikalische Wünsche einging und damit den Geschmack der Gäste trifft.

Das siebte „Offene Singen“ findet am Donnerstag, 18. Juli, um 19.30 Uhr im „Treff 21“ statt und steht unter dem Motto: „Kreuz und quer durch Deutschland“. Danach wird sich das Quartett gezielt auf die Veranstaltungen zum 70-jährigen Jubiläum im September vorbereiten. Die Reihe „Offenes Singen“ wird dann im Oktober fortgesetzt.

Der Jubiläumsabend mit den Groß-Rohrheimer Chören findet am Freitag, 20. September, in der katholischen Kirche und der Funzel-Abend am Samstag, 28. September, in der Rathausscheune statt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 02.07.2019