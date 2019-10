Hoch hinaus klettern

Bürstadt.. Ein Ausflug in den Kletterwald stand auf dem Programm der Jugend vom Pfeil- und Bogen-Club Bürstadt (PBC). Treffpunkt war auf dem Gelände des PBC in Bürstadt, um 10 Uhr ging es los. Allerdings nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Richtung Viernheim radelte die Truppe circa 15 Kilometer durch den Wald. Beim Hochseilgarten in Viernheim angekommen gab es erst einmal eine Sicherheitseinweisung, in der die Kletterregeln erklärt wurden. Die professionelle Kletterausrüstung mit Helm, Gurt und Shuttle durfte natürlich nicht fehlen. Als alle acht Jugendlichen samt Trainer und Betreuer „eingekleidet“ waren, konnte es los gehen. Es warteten 134 Übungen auf zwölf verschiedenen Parcours auf die jungen Sportler.

Pizza zur Stärkung

Nach viel Adrenalin, Grenzerfahrung, Spaß, Naturerlebnis, Selbstüberwindung und Teamgeist musste der Rückweg wieder angetreten werden. Auf dem Vereinsgelände angekommen brauchte es erst einmal eine Stärkung. Eine Pizza eignete sich dafür hervorragend. Gegen 18 Uhr endete der gemeinsame schöne Tag. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.10.2019