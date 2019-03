Höhere Kosten durch Sportpark

Bürstadt.Wie geht’s weiter mit dem Bildungs- und Sportcampus in Bürstadt? Das wird Projektleiter Frank Bornmann vom Ingenieurbüro Drees & Sommer heute Abend im Haupt- und Finanzausschuss erläutern. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.

Deutlich teurer wird laut Verwaltung die Sanierung der Darmstädter Straße in Bobstadt und des Bubenlachrings in Bürstadt. Im Stadtteil soll der neue Kanal tiefer in die Erde gelegt und auch größer werden – um in Zukunft besser die Wassermassen aufnehmen zu können. Denn im Juni vergangenes Jahr hatte es bei Starkregen zig überflutete Keller gegeben. Zudem muss der Gehweg vor den vier neuen Reihenhäuser an der Ecke Frankfurter zur Nordstraße erweitert werden. Statt der geplanten knapp 1,1 Millionen Euro summieren sich die Kosten auf 1,6 Millionen Euro.

Im Bubenlachring sind sogar 3,5 Millionen Euro vorgesehen statt knapp 2,7 Millionen Euro, weil die Arbeiten wesentlich umfangreicher ausfallen sollen. So ist zusätzlich die Erschließung für den geplanten Kindergarten vorgesehen, zudem sollen Kanal und Straße komplett erneuert werden. Die steigenden Baupreise führen ebenfalls zu Mehrkosten. Über diese außerplanmäßigen Ausgaben werden die Sitzungsteilnehmer zu diskutieren haben.

Klimaanlage in Friedhofskapellen

Die Sondernutzungssatzung – inklusive Plakatierungsregeln – ist ebenfalls Thema sowie die Anschaffung von Klimaanlagen für die Friedhofskapellen. Auf Antrag der SPD geht es zudem um die Errichtung von Zapfsäulen für Elektroautos sowie um Kosten im Bereich Verkehrsüberwachung. Die CDU/FDP-Koalition will über die Verlängerung der Sitzungsdauer sprechen. Bürger können direkt vor Beginn der Sitzung Fragen zu den Themen auf der Tagesordnung stellen. cos

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.03.2019