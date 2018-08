Hohe Kosten bereiten den Aktiven Sorgen

Bürstadt.„Es sind unschöne Umstände, die mich in dieses Amt führen.“ Steffen Schweiger machte nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft (AG) Bürstädter Vereine, keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Der langjährige Vorsitzende Richard Tremmel sah sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, diese Aufgabe zu übernehmen und war auch nicht zur Sitzung in den Stützpunkt der Feuerwehr Bürstadt gekommen. Aus diesem Anlass eröffnete sein Stellvertreter Thomas Sänger die Versammlung und leitete diese auch bis zur Neuwahl des Vorstandes.

Sänger versuchte, in seinem Jahresbericht die Fakten der abgelaufenen zwölf Monate in den Fokus zu stellen. Wie immer hat sich die Arbeitsgemeinschaft bei zahlreichen Veranstaltungen beteiligt, wie zum Beispiel bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 1250-jährigen Bestehen der Stadt oder der Aktion „saubere Gemarkung“. Natürlich konzentrierten sich die meisten Aktivitäten auf die fünfte Jahreszeit und die Faschingskampagne. Insbesondere die Auswahl und Inthronisierung des Prinzenpaares ist stets ein Höhepunkt.

„Spendierfreudigkeit lässt nach“

In der Saison 2017/18 entschieden sich die Verantwortlichen für Alexandra und Thomas Rettig, die ab 11. November 2017 die Narren der Stadt als Alexandra I. und Thomas II. vertraten. Die AG präsentierte sich auch in der Nachbarschaft, nahm am Lampertheimer Fastnachtsumzug und mehreren Prunksitzungen der Umgebung teil. Dabei richteten sich alle Augen auf den Bürstädter Umzug am 11. Februar. Dieser war laut den Aktiven der Vereins-AG mit knapp 100 Zugnummern und 9000 Zuschauern ein echter Erfolg.

Doch Steffen Schweiger, zu diesem Zeitpunkt noch Kassierer der AG, hatte trotz einer stabilen Finanzlage nicht nur Gutes zu vermelden: „Die Kosten steigen, und die Spendierfreudigkeit lässt nach.“ Um die Handlungsfähigkeit der Arbeitsgemeinschaft zu erhalten, mahnte Schweiger mehr Engagement seitens der Vereine an. Bürgermeisterin Bärbel Schader bescheinigte der AG, für die kulturelle Vielfalt der Stadt zu stehen und sich für die Erhaltung des Brauchtums einzusetzen.

Eine Diskussion entspann sich darüber, wie die finanzielle Situation verbessert werden könnte. Dabei kam der neue Vorstand auf die Idee, künftig nicht mehr teure Pins anzukaufen, um sie an die Bürger zu veräußern, sondern dies mit wesentlich billigeren Buttons zu versuchen. Die Führung der AG will nun ein Konzept ausarbeiten, wie dies in den kommenden Jahren angegangen werden soll.

Weitere Wahlentscheidungen des Abends: Sandra Beilstein wurde als Präsidentin bestätigt. Neue Kassiererin ist Sabine Tremmel, und zum Kassenprüfer bestimmte das Plenum Alfred Engert. jkl

