Holz fängt im Heizungsraum Feuer

Bürstadt.Holz und Pappe sind am Dienstagabend in einem Keller der Straße Am Pettweg in Brand geraten. Als Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bürstadt und Riedrode eintrafen, war der komplette Keller sowie der Treppenraum mit Rauch gefüllt. „Die vier Bewohner hatten das Haus bereits verlassen“, sagte Stadtbrandinspektor Uwe Schwara. Sie konnten später wieder ins Haus zurückkehren.

Zwei Atemschutztrupps löschten laut Schwara den brennenden Unrat im Heizungsraum zügig ab und brachten ihn durchs Kellerfenster nach draußen. Anschließend wurde belüftet, damit der Rauch abziehen konnte. Die Polizei war vor Ort und nahm Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Beamten schätzen den Schaden – an Kellerraum und Heizung – auf rund 20 000 Euro. Verletzt habe sich niemand. Nach eineinhalb Stunden zogen die 32 Einsatzkräfte der Wehr wieder ab.

Bereits am Dienstagmittag war die Feuerwehr Bürstadt im Einsatz: Ein umgestürzter Baum hatte die Zufahrt zum Wolffsweiher abgesperrt. Der Baum wurde kleingesägt und die Fahrbahn wieder freigeräumt. Am Mittwochmittag eilten die Brandschützer nach Riedrode in die Spessartstraße, wo ebenfalls ein Baum auf der Fahrbahn lag.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020