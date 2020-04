„Hopp ist ein Ehrenmann“

Bürstadt.Mit einem neuen Banner direkt am Rasenplatz tritt der VfR Bürstadt für Respekt und Toleranz ein. Und bedankt sich ausdrücklich beim Sponsor Dietmar Hopp, der sich auch in Bürstadt für Sport und Bewegung engagiert. Immer wieder waren in den großen Fußballstadien Pöbeleien gegen Sport-Mäzen Dietmar Hopp zu sehen gewesen. Irgendwann hat es den Verantwortlichen des VfR gereicht: „Wir mussten dagegen ein deutliches Zeichen setzen und zeigen, dass es auch anständige Fußballfans gibt, die Hopps Engagement zu schätzen wissen“, stellte VfR-Ehrenvorsitzender Franz-Josef Eitge klar.

Bis zu der Aktion am Samstag hat es allerdings eine Weile gedauert. Es galt alles zu organisieren, die Stadt mit ins Boot zu holen und auch die Genehmigung von Dietmar Hopp für die Verwendung seines Fotos zu bekommen. „Wir haben am 26. März einen Brief an Hopp geschickt, unsere Anteilnahme wegen der aktuellen Situation bekundet und uns für sein Engagement in der Stadt bedankt“, erklärte Eitge. Daraufhin hat der VfR nicht nur die Erlaubnis bekommen, dass Porträt zu verwenden. Hopp ließ außerdem durch sein Büro mitteilen, wie sehr er die Reaktion des Vereins zu schätzen wisse.

Schader: erschütternde Bilder

Bürgermeisterin Bärbel Schader bedankte sich beim VfR dafür, dass der Traditionsverein zusammen mit der Stadt Farbe bekenne. Sie hat Hopp mittlerweile persönlich kennengelernt und ist überzeugt davon, dass er das Sponsoring der vielen alla-hopp!-Anlagen in der Region und die Aktion „Anpfiff ins Leben“, mit dem er Nachwuchsfußballer unterstützt, aus einer inneren Grundhaltung heraus mache.

„Es hat mich erschüttert, als ich die Bilder vom Spiel Hoffenheim gegen den FC Bayern gesehen habe. Und auch die Plakate, die dort im Fanblock der Bayern gezeigt wurden“, bekannte sie. Das habe der Sport nicht verdient, meinte Bärbel Schader und erinnerte an die Vorbildfunktion der Fußball-Vereine für die Jugend. Bei den Schmähungen seien dagegen komplett falsche Werte von unlauteren Fußballfans vermittelt worden. Als Klaus Gassert, Sprecher des Präsidiums des VfR, bei ihr anklopfte, habe er offene Türen eingerannt.

Wenn der Bildungs- und Sportcampus gebaut ist, soll an der Stelle auch ein Dietmar-Hopp-Weg eingerichtet werden. Dessen Stiftung will mit einer Spende von zwei Millionen Euro den Jugendfußball fördern und unterstützt deshalb den Bau der beiden neuen Kunstrasenplätze auf dem Gelände. Mit der alla hopp!-Anlage im Briebelpark hat er für Bürstadt zuvor schon ein millionenteures Paket geschnürt.

Zeichen für Vernunft gesetzt

Hopp sei in der Region verwurzelt und wolle deshalb ganz viel an die Menschen hier zurückgeben, davon zeigte sich die Bürgermeisterin überzeugt. Sie hatte Hopp unter anderem bei der Einweihung der Bewegungs- und Sportanlage am Bürgerhaus getroffen. Als sie ihre Geschenke überreicht und alle bis auf ihn umarmt hatte, habe er nachgefragt: „Und ich?“, berichtete sie. „Das hatte ich mich gar nicht getraut.“ Schader habe Hopp als sehr sensibel und verletzlich erlebt. „Deshalb setzen wir mit dem Banner ein Zeichen für Empathie und auch für die Zukunft“, betonte sie.

Hopp wird Ende April 80 Jahre alt, und die Bürgermeisterin erwähnte einmal mehr sein großes Engagement als Geldgelber mit der Dietmar-Hopp-Stiftung, die in diesem Jahr 24 Jahre alt wird. Unter anderem habe er viele Investitionen für die Uni-Kliniken in Heidelberg finanziert, und sei mit einer seiner Firmenbeteiligungen sogar an der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid 19 involviert. Um so mehr lag ihr am Herzen, dass Bürstadt und vor allem die Fußballer in der Stadt zu Hopp stehen.

Das sieht auch VfR-Urgestein Klaus Gassert so. „Wir haben mit der Stadt zusammen einen Beitrag geleistet, dass wieder Vernunft auf den Sportplätzen Einzug hält, denn die Leute wollen Fußball sehen“, stellte er fest.

© Südhessen Morgen, Montag, 06.04.2020