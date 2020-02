Hüftschwung verzaubert die Damen

Bürstadt.„Die fasst ja net mol ohner mit de Beißzong ooh“, hätte man beim Auftritt der schrillen Frau Ofenloch alias HCV-Präsident Patrick Brenner meinen können. Doch bei der Frauensitzung des HCV war sie umringt von vier Sicherheitsbeamten. Ganz ohne Personenschützer traten dagegen zahlreiche Balletttänzer, Musiker und Bühnendarsteller in das Bürstädter Bürgerhaus ein. In die Höhle der Löwinnen. Doch Angst mussten sie keine haben: Die Frauen waren stets begeistert von den Herren der Schöpfung, gerade auch, wenn diese einen guten Hüftschwung zeigten.

Die Frauensitzung richtete der HCV erstmals aus und übernahm damit eine Tradition, die von den Damen des nun aufgelösten Frauenfastnachtsverein FFC Guud Druff in Bürstadt auf den Weg gebracht worden war. Das Bürgerhaus war komplett voll, die Damen in bester Laune. Auch Fastnachtsprinzessin Sabine III. war gekommen, doch ohne den adeligen „Alten“. Stattdessen aber mit neuer Prinzessin an ihrer Seite. Schnell fiel der Groschen: diese Prinzessin Michaela, die könnte einst ein blaublütiger Recke aus Bürstadt gewesen sein. „Ich habe mich hübsch gemacht und gar den Damenbart rasiert“, berichtete Michaela – alias Fastnachtsprinz Michael II – mit Piepsstimme.

Gut fünf Stunden dauerte das Programm, das den Besucherinnen bewährte und beliebte Showeinlagen präsentierte. Der Schwerpunkt lag deutlich auf den männlichen Tanzauftritten. Diese wurden euphorisch gefeiert, keiner ging ohne eine Zugabe von der Bühne. Mit dabei waren örtliche als auch überregionale Gruppen. Einige erzählten choreographisch eine Geschichte. Aus Worms kamen sexy Bauarbeiter, die nicht an der Stange, sondern am Kehrbesen tanzten. Später schlüpften sie in hautenge Aerobic-Kleidung und waren ganz in Flashdance-Fieber.

Eisprinzessin und Schneemann

„Und hier das kleinste Männerballett des ganzen Rieds“, moderierte Frau Ofenloch und ulkte: „Hier stehen 100 Prozent eines Vereins auf der Bühne.“ Gemeint waren die vier Herren vom Bollerwagenclub, die als Eisprinzessinnen die Bühne eroberten. Und der Fünfte war der Schneemann. Sie überzeugten mit rhythmischer Sportgymnastik und ließen den Reifen auch mal wild um ihre Hälse rotieren.

„Dressiertes, nicht trainiertes Männerballett“, meinte Frau Ofenloch zu den Gruppen, die sich auf der Bühne die Klinke in die Hand gaben. Insgesamt zehn Ballett-Riegen waren vertreten. Für ein richtiges Powerprogramm sorgten die Männer vom FSG Riedrode, die als Footballer und Cheerleader für Furore sorgten. Schön anzusehen waren nicht nur die schnellen Tanzstellen, sondern auch die Darstellung eines Footballspielzugs in Zeitlupe.

Neben den Tanzauftritten stand noch mehr Musik auf dem Programm. Der Musikzug der Feuerwehren Bürstadt/Hofheim war ebenso zu hören wie Gesangsvorträge. Etwa von Reiner Menzel, einem Spezialisten in Sachen Liebe. Die Internet-Datingforen waren ihm zu stressig, alle elf Minuten verliebte sich eine in ihn. Daher wollte er umschulen und mit den Chippendales tanzen. „Aber die arbeiten oft nachts, nur mit knappen Höschen, und ich erkälte mich doch so schnell“, meinte er. Daher wurde er „Elitepartner IHK“ und verglich das musikalische Liebeswerben der Franzosen und Deutschen miteinander. Hier ein stöhnendes „Je t’aime“ à la Serge Gainsbourg, dort das Gejuchze von Herbert Grönemeyer zu „Flugzeuge im Bauch“. Dieses Stück dichtete er auch noch auf seine Krautdiät um: „Blähungen im Bauch.“ Musikalisch-anzüglich ging es etwa bei Michael Held weiter, der als Dr. Schambein davon singend berichtete, welche Probleme Schlagersänger mit der Behaarung jenseits des Nabels hätten. Mit ungeeignetem Haarentfernungsmittel habe es schon schlimme Erfahrungen gegeben. Da brannte dann nicht der Himmel.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.02.2020