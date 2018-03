Anzeige

Bürstadt/Biblis.Im Frühjahr ist für Vögel und Wildtiere Brutzeit, und der Nachwuchs wird geboren. Die Tiere brüten sehr oft entlang von Wegränder, am Waldrand, auf Wiesen und Äckern. „Die Tiere benötigen in dieser Zeit Ruhe und Schutz“, machen Bärbel Schader aus Bürstadt und Felix Kusicka aus Biblis in Pressemitteilungen deutlich. Ein freilaufender Hund könne durch seinen angeborenen Jagdtrieb sehr schnell zu einer Bedrohung werden. Die Bürgermeister appellieren deshalb an die Hundehalter, in der Brutzeit von März bis Ende Juni ihren Hund entsprechend an der Leine zu führen, um den Schutz der Jungtiere zu gewährleisten. Ebenso bitten sie die Hundehalter, darauf zu achten, dass die Tiere auf frisch bestellten Anbauflächen keinen Kot und Urin hinterlassen. red