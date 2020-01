Hundewiese einen Schritt weiter

Hundebesitzer in Bürstadt wollen eine Spielwiese für ihre Vierbeiner. © dpa

Bürstadt.Die Besucher im Sitzungszimmer schütteln immer wieder den Kopf: Einmal mehr diskutiert der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung über das Thema Hundewiese. Nach der Abstimmung herrschte dann doch Erleichterung: CDU und FDP sprachen sich dafür aus, den Bebauungsplan nach einigen Änderungen in den Details als Entwurf zu beschließen und erneut öffentlich auszulegen. Damit ist die Spielwiese für Vierbeiner ihrer Verwirklichung einen großen Schritt näher gekommen. Vorgesehen dafür ist ein spitzes Dreieck östlich der Riedbahn und südlich der B 47.

Die SPD stimmte allerdings gegen die Pläne. Franz Siegl begründete die Ablehnung mit der heftigen Kritik, die in den Stellungnahmen zu den Plänen laut geworden sei. Die Landwirte seien in keinster Weise einverstanden, das Regierungspräsidium und die Jäger würden das Projekt ebenfalls kritisch sehen, zählte er auf. Einer der wichtigsten Punkte: Den Bauern geht noch mehr landwirtschaftliche Fläche verloren. „Als SPD sind wir nicht bereit, angesichts dieser Bedenken die Hundewiese zu unterstützen“, sagte Siegl.

„Es ist nicht einfach, alle ins Boot zu holen“, räumte Richard Kohl (CDU) ein. Allerdings hätten die Hundebesitzer viel Arbeit in das Projekt gesteckt und sollten nun endlich zum Zuge kommen. Er wies daraufhin, dass sich die Stadt verpflichten wolle, die Hundewiese wieder aufzugeben, falls sie nicht frequentiert werde. Die Hundehalter der Stadt hätten sich zusammengetan und sich engagiert für das Projekt eingesetzt, lobte Chantal Stockmann (FDP). „Das muss belohnt werden.“ Die Wiese soll in eine Lauffläche zum Spielen und Toben und in einen Trainingsbereich aufgeteilt werden – und sei auf gar keinen Fall „nur ein Hundeklo“.

Stefanie Ackermann (Grüne) zeigte Verständnis für alle Seiten: Mit dem Bau der Alla hopp!-Anlage sei es ausgeschlossen, im Bürgerhauspark Gassi zu gehen. Dieser Auslauf fehle natürlich. Allerdings könne sie auch die Argumente der Landwirte nachvollziehen, die immer weniger Flächen bewirtschaften dürften. Sie enthielt sich der Stimme. sbo

