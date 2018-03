Ian Störmer neuer U21-Südwest-Meister

Anzeige

Am Ende freute sich Ian über den ersten Platz nebst Goldmedaille und die geschaffte Qualifikation für die Deutschen U21-Einzelmeisterschaften. Auch Trainerin Nadine Müller war sehr zufrieden und schaut gemeinsam mit ihrem Schützling hochmotiviert und mit voller Konzentration auf den höchsten nationalen Wettbewerb.

Ebenfalls für die Deutschen Meisterschaften in der Altersklasse U18 haben sich die gut befreundeten Judoka Tim Kaldschmidt, der in der der Klasse bis 73 Kilogramm den dritten Platz belegt hat und Anja Schneider, die den ersten Platz in der Klasse bis 44 Kilogramm bei den Südwest-Deutschen Meisterschaften erzielte, qualifiziert. Beide fahren am 3. und 4. März zur Deutschen Meisterschaft nach Herne. Keanu Bozoghlian ebenfalls aus der bürstädter Trainingsgruppe belegte nach guter Leistung den fünften Platz und verpasste damit knapp das Ticket zur Deutschen Meisterschaften. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 22.02.2018