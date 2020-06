„Ich feier’ Silberhochzeit mit der Stadt“

Handschlag auf Abstand: Bärbel Schader dankt Walter Wiedemann. © Dirigo

Bürstadt.Der Empfang kam für Walter Wiedemann überraschend: Nach der Sitzung des Magistrats führte Bürgermeisterin Bärbel Schader ihn in den Bürgerhaussaal – dort wartete Wiedemanns Familie mit zahlreichen Gratulanten, die ihm zu seinem 25. Jubiläum als Erster Stadtrat beglückwünschen wollten.

„Walter hat das Ohr bei den Menschen, kann alle verstehen und bringt Geduld mit in seinem Amt, um in seiner Heimatstadt zu wirken“, sagte Bärbel Schader. Sie erzählte, wie tief verwurzelt er mit Bürstadt ist: Sein Opa hat den TV mitgegründet, sein Vater war Taubenzüchter, und er wurde quasi in den Turnverein hineingeboren. „Er hat Handball gespielt – ein Teamsport– und war kein Einzelkämpfer, was in diese Linie passt.“ Neben dem sportlichen Einsatz, ist Wiedemann auch der Glaube wichtig: In St. Peter war er erst im Pfarrgemeinderat, später wechselte er in den Verwaltungsrat. „Walter ist immer unterwegs in dem Sinn ‚Wir schaffen das’, und immer ist die Familie miteingebunden“, erklärte Bärbel Schader. Er mache seine Aufgabe seit einem Vierteljahrhundert ehrenamtlich, habe seine Berufung angenommen und sei bei sämtlichen Terminen präsent – bei Einweihungen, Veranstaltungen und Festen. Oft auch am Wochenende.

Fan von Eintracht Frankfurt

„Du hast mich immer unterstützt und mir den Rücken gestärkt und frei gehalten“, lobte die Bürgermeisterin ihren Vertreter. Wenn sie in Urlaub gehe, räume sie immer ihren Schreibtisch auf, denn: „Walter mag es ordentlich.“ Den Tee trinke er aus der Eintracht-Frankfurt-Tasse, und er schreibe mit einem Eintracht-Frankfurt-Stift. Sie dankte ihm von ganzem Herzen für seinen unermüdlichen Einsatz – und auch seiner Ehefrau Margarita.

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle (CDU) würdigte ihn mit den Worten: „Du hast früh Deine Berufung gefunden und bist im Magistrat gut aufgehoben. Du hast hervorragend für die Stadt gearbeitet.“ Die Bevölkerung habe das registriert und ihm bei den Wahlen die meisten Stimmen gegeben. Er sei ein gern gesehener Gast, der in seinem Bemühen nie nachgelassen habe. „Du hast die Politik sympathisch gemacht“, bekräftigte Eberle. Michael Meister, CDU-Bundestagsmitglied, bezeichnete ihn als vertrauenswürdig, verbindlich und verlässlich. „Und ich wünsche allen Bürstädtern, dass sie noch lange was von dir haben!“

Franz Siegl (SPD) schloss sich als stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher mit an, ehe Landrat Christian Engelhardt (CDU) den Reigen der Redner abschloss. Er hat Wiedemann als verantwortungsvollen Schatzmeister der Bergsträßer CDU kennengelernt, der mit den Menschen vor Ort sehr verbunden sei. „Ich kann mir die Kommunalpolitik nicht ohne dich vorstellen“, betonte der Landrat.

Wiedmann bedankte sich für die sehr lange Zeit. „Ich feier’ Silberhochzeit mit der Stadt“, meinte er. Der 67-Jährige hat mit etlichen Bürgermeistern gearbeitet. „Meine Arbeit habe ich gerne gemacht, über Parteigrenzen hinweg, sachbezogen und orientiert daran, Lösungen zu finden“, sagte Wiedemann. Sein Amt gebe er aber definitiv am 31. März 2021 ab. Seine Prioritäten hätten sich mit Enkel Paul geändert, erklärte er mit einem Augenzwinkern.

Viele Weggefährten – wie die Altbürgermeister Horst Strecker und Alfons Haag –, Kollegen aus der Politik und Mitarbeiter der Stadt gratulierten ihm. Aber nicht per Handschlag – nur Bärbel Schader hatte eine aufblasbare Hand mit, die er schütteln konnte. Bei der ersten Feier der Stadt seit Corona hatte jeder Gast seinen Platz im Saal und einen Teller mit Fingerfood vor sich. cid

