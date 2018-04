Anzeige

Bürstadt.Ortrud Goertz (Bild) und Siegfried Gebhardt hatten die gleiche Idee und bereits ihre Fühler ausgestreckt. Im November 2016 reiften die Gedanken zur Gründung eines Seniorenbeirats unabhängig voneinander heran. Ein Jahr später traf sich der neu gegründete Beirat erstmals zu einer konstituierenden Sitzung. Zur Vorsitzenden wählten die Mitglieder Ortrud Goertz. Unterschriftsreif seit Anfang März dieses Jahres, hat sich der Beirat jetzt auch den Verbänden des Kreises und des Landes angeschlossen.

Sprechstunden im Rathaus

Im Bürstädter Rathaus werden im Zimmer 102 nun jeden zweiten Donnerstag im Monat Sprechstunden von 16 bis 18 Uhr angeboten. „Wir sind politisch neutral“, erklärten die Akteure in einem Pressegespräch. Sie verstehen sich als Vertretung der älteren Bürger von Bürstadt, nehmen Ideen, Anregungen, Kritik und Wünsche entgegen. „Wir sind keine Beratungsstelle“, machte Beiratsmitglied Friedolf Jötten deutlich. Viel mehr wollen sie die gesammelten Ideen und Begehren an der richtigen Stelle im Rathaus zur Sprache bringen. Zudem möchten die Mitglieder an relevanten Ausschusssitzungen teilnehmen und so Kontakt zur Politik halten. Gut vernetzt, bestehen bereits Verbindungen zu den Kirchen, zur Caritas und zum Sozialverband VdK.

Neben den Beratungen will der Seniorenbeirat unterschiedliche Aktionen durchführen und interessante Themen für ältere Menschen aufgreifen. So hat beispielsweise Polizeikommissarin Christel Shelton am Montag im Bürgerhaus Riedrode einen lebendigen Vortrag über Trickdiebe gehalten. Eingeladen hatten dazu die Landfrauen Riedrode. Am Samstag, 28. April, wird zudem zwischen 9 bis 12 Uhr ein Fahrsicherheitstraining mit E-Bikes am Gerätehaus der Feuerwehr in Bürstadt angeboten (wir berichteten).