„Ihr habt die TG Bobstadt bekannt gemacht“

Bobstadt.Eine umfangreiche Agenda hatten die Mitglieder der TG Bobstadt bei ihrer Hauptversammlung zu bewältigen, denn neben Neuwahlen standen Satzungsänderungen an. Der Vorsitzende Werner Klag eröffnete die Versammlung mit seinem Rechenschaftsbericht, wobei der Umbau des Vereinsheims besonders im Fokus stand.

Ausdrücklich dankte Klag den vielen Helfern. „Das ganze Jahr 2018 und das erste Halbjahr 2019 waren wir gefordert. Letztendlich wurden über 2000 Stunden an Eigenleistung erbracht“, beschrieb Klag die schwierige Situation. Zum Sommerfest am Samstag, 29. Juni, soll alles fertig sein. Einen Tag später werde das neue Pächterpaar Koch die Vereinsgaststätte eröffnen.

Trotz der Belastung sei das gesellschaftliche Leben nicht zu kurz gekommen. So fand das Sommerfest, wenn auch zu einem späteren Zeitpunkt, genauso statt wie der Weihnachtsmarkt oder der Neujahrsempfang. Auch der Fastnacht wurde mit Disco oder Kinderfastnacht Tribut gezollt. Vielfältig sind die sportlichen Sparten, die der Verein unter seinem Dach beherbergt. In den Berichten der einzelnen Abteilungen wurden etliche sportliche Erfolge aufgezählt, aber auch kritische Anmerkungen waren zu hören.

Handballer unter Beobachtung

So steht vor allen Dingen die Sparte Handball in der Kritik, die zurzeit ohne Abteilungsleiter ist. Es gebe immer weniger Jugendliche im Sportbetrieb, die zudem ein Eigenleben führen, so formulierte es Klag. Das habe dazu geführt, dass die Abteilung unter kritischer Beobachtung stehe. Der Vorstand werde sich des Problems annehmen, betonte Klag nach negativen Anmerkungen aus den Mitgliederreihen.

Thomas Krauth von der Turnabteilung berichtete von etlichen Erfolgen und Auszeichnungen und stellte dabei den Spaß an der Bewegung in den Vordergrund. Heribert Seib vom Trimm-Team warb um Mitglieder und berichtete von zahlreichen Freizeitaktivitäten. Den Bericht Gymnastik verlas Margit Held. Immerhin gibt es drei Gymnastikgruppen mit insgesamt 50 Teilnehmern. Von anspruchsvollen Wanderungen berichtete Harald Silex.

Die Tennisabteilung hat laut Peter Utz 154 Mitglieder und sei sportlich sehr erfolgreich. Sogar an der Deutschen Meisterschaft wurde teilgenommen. Klag bezeichnete die Sparte als positiven Garant des Vereins. Die Boule-Freunde mit Matthias Mews beteiligen sich an Wettbewerben und pflegten die Geselligkeit, die Tischtennisabteilung mit ihrem Abteilungsleiter Herbert Ziegler vermeldete wechselnde Erfolge.

Ein Aushängeschild ist mit Sicherheit die Tanzabteilung. Für Heike Wilms las Birgit Basta den Bericht vor. Zahlreich sind die Titel, die die Gruppen schon erobert haben. Die Formation Coco hat aktuell den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. „Ihr habt die TG Bobstadt überregional bekannt gemacht“, erklärte der Vorsitzende Klag stolz.

Derzeit gehören der TG 760 Mitglieder an, so Klag – Tendenz sogar steigend. Belastet wird das finanzielle Ergebnis trotz Förderung von verschiedener Seite durch die Umbaumaßnahmen. Die Kassenprüfung durch Elfi Hoffmann und Heinz Hartmann ergab keine Beanstandung, so wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Die nachfolgenden Vorstandswahlen verliefen ohne Probleme und ergaben einstimmige Ergebnisse. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Dan Brewer, Kassierer ist Thorsten Landgraf und Schriftführerin bleibt Tina Patzina. Die Beisitzer wurden einstimmig per Blockwahl ermittelt.

Die Suche nach einem Datenschutzbeauftragten wurde vertagt. Zustimmung fand aber die neue Datenschutzordnung, und auch die Änderungen der Vereinssatzung trugen die Mitglieder mit, da es vor allem um Vorgaben des Landessportbunds ging. Auch die Beitragserhöhung in der Tennisabteilung wurde beschlossen. Es handelt sich um Zusatzkosten zum Vereinsbeitrag.

Wann mit der Renovierung der Sporthalle begonnen wird, konnte der Vorsitzende nicht beantworten. Bis dato gebe es keinen Renovierungsplan im Rathaus, so Klag. Er glaubt, dass sich vor 2020 – außer etwas Kosmetik – wenig tun werde. sto

© Südhessen Morgen, Montag, 03.06.2019