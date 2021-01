„Ihr seid nicht allein!“

Bürstadt.Kontaktlos soll es in diesem Jahr beim Besuch der Sternsinger zugehen. Dieser Herausforderung sehen sich auch Marion Brandner und Andrea Zeilfelder gegenüber, die für die Sternsinger in der Pfarrgruppe Bürstadt zuständig sind. „Wir tragen bis zum 5. Januar Segensbriefe aus, werfen sie in die Briefkästen – und mehr geht nicht“, sagt Marion Brandner im Gespräch mit unserer Redaktion.

