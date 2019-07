Im Bauhof häufen sich die technischen Mängel

Bürstadt.Seit etwa 30 Jahren ist der Bauhof der Stadt in den Hallen der ehemaligen Firma 3K-Möbel in der Waldgartenstraße untergebracht, ebenso wie die Stadtgärtnerei. Doch an den Hallen, Büros, Sanitäranlagen und Werkstätten hat der Zahn der Zeit schwer genagt. Bei einer mobilen Fraktionssitzung der CDU Bürstadt wurden die Mitglieder des Ortsverbandes von Bauhofleiter Bernd Bildstein ausführlich über den Zustand informiert.

An der Begehung nahmen neben dem Fraktionsvorsitzenden Jürgen Eberle auch Bürgermeisterin Bärbel Schader und Erster Stadtrat Walter Wiedemann teil. Sie bekamen einen ernüchternden Eindruck über den Zustand der Hallen: An vielen Stellen tropft es von den Decken und einige Platten sind bereits heruntergefallen. Rolltore lassen sich nicht mehr öffnen, die sanitären Anlagen sind in einem bedauerlichen Zustand..

Anregungen für die politische Arbeit der Besucher lieferte Bildstein zudem mit Zahlen und Fakten. Es sind insgesamt 35 Personen im Bauhof und bei der Stadtgärtnerei im Dauereinsatz. „Ab August bekommen wir zwei Mann als Verstärkung“, berichtete der Bauhofleiter. Diese sind mehr als notwendig – werden doch die Aufgaben des städtischen Bauhofes immer umfangreicher. Denn neben der alla hopp!-Anlage müssen die Mitarbeiter die Grünflächen rund um die Kindertagesstätten pflegen. Auch die Friedhöfe gehören zum Zuständigkeitsbereich. Außerdem zählt der Winterdienst auf den Straßen zu den Aufgaben. Besondere Herausforderungen stellen die Feste dar.

In der kleinen Schlosserei werden Ausbesserungsarbeiten an Maschinen und Werkzeugen vorgenommen. Neben Fahrzeugen, Maschinen und Ersatzteilen findet man in den Hallen Fahnenstangen, Gerüste, Absperrungsgitter, Schubkarren, Leuchtmittel, Düngemittel oder Spielgeräte für Spielplätze. Die Mannschaft rückt auch aus, um Vandalismusschäden zu beseitigen. Hinzu kommen Weiterbildungen und die regelmäßige Absprache und Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen.

„Es ist ein tolles Team“, lobte Bärbel Schader die Mannschaft. Sie machte deutlich, dass die vorhandenen Gegebenheiten in vielen Bereichen nicht mehr den Arbeitsschutzbedingungen entsprechen. Die ehemalige Biogasanlage biete sich als neuer Standort an. „Dort können wir einen Schandfleck beseitigen und einen zukunftsträchtigen Bauhof hinverlagern“, so Schader. Mittlerweile ist das dortige Grundstück bereits gekauft, und die Planung läuft in enger Zusammenarbeit mit dem Abfallzweckverband und Bauhofleiter Bildstein.

Sie sind Grundlage für die Planung des städtischen Haushalt und den Etat für das Jahr 2020. „Das sieht bis jetzt alles gut aus“, machte Schader deutlich. Sie ist sich sicher, dass die Verlegung des Bauhofs und der Gärtnerei eine „dringend notwendige Investition“ ist.

Die CDU-Mitglieder waren sichtlich beeindruckt von den vielfältigen Arbeitsbereichen. Damit hatte sich der Wunsch von Jürgen Eberle, „Anregungen für die politische Arbeit“ zu bekommen, erfüllt. Fell

