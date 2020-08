Im Doubletten-Modus zur Vereinsmeisterschaft

Bürstadt.Wer an Paris denkt, denkt nicht nur an den Eiffelturm. Neben dem brodelnden Leben in der französischen Hauptstadt sind es auch die vielen Boule-Spieler, die unter schattigen Bäumen in idyllischen Parks und auf kleinen Anlagen dem entspannenden Kugelsport nachgehen. Boule hat auch in Bürstadt und Bobstadt einige Freunde gefunden.

So fanden im Boulodrôme auf dem Gelände des VfR Bürstadt die Vereinsmeisterschaften der Boule-Freunde „Ran an die Sau“ statt. Turnierleiter Reiner Faust begrüßte dazu zwölf Mannschafts- und einen Ersatzspieler unter den Schatten spendenden Eichen. Die jeweils aus zwei Spielern bestehenden Mannschaften gingen im Doubletten-Modus an den Start.

Kaum war die kleine Holzkugel, die Schweinchen oder Cochonnet genannt wird, ins Spiel gebracht, versuchten die Spieler, ihre Kugeln möglichst nahe daran zu platzieren. Schon bald hörte man das Klickern der aneinanderstoßenden Spielgeräte. Neben Gefühl und Zielgenauigkeit war hierbei auch Taktik gefragt.

Am Ende des zweiten Tages nahmen Bea Faust und Gérard Landry nicht nur den Wanderpokal mit nach Hause. Sie dürfen sich nun auch Vereinsmeister nennen. Auf Platz zwei kam das Team Alfons Heiser und André Haßlinger.

Im Spiel um Platz drei setzten sich mit 13 zu null – und das nach nur zwölf Minuten Spielzeit und drei Aufnahmen – Rainer Faust mit Franco Cestaro durch. Fell

© Südhessen Morgen, Dienstag, 01.09.2020