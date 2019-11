Im früheren Theatersaal gibt’s heute wieder Rollenspiele

Bürstadt. Von zwei auf drei Gruppen wächst die Kindertagesstätte Sonnenschein in der Alten Schillerschule von Bürstadt. Bis Anfang des neuen Jahres kommen 75 statt bislang 50 Kinder in die Kita. „Wir lassen uns Zeit mit der Eingewöhnung und nehmen alle zwei Wochen ein neues Kind in die Gruppe auf“, erklärt Leiter Andreas Zanger. Die dritte Garderobe fehlt noch im Flur, aber im Moment sind auch

