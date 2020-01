Im Hotel herrscht Bäschdädder Chaos

Riedrode. Auf der bisher leeren, kahlen Bühne im Bürgerhaus Riedrode wirkt alles noch etwas fremd. Aber die Bürstädter Mundartgruppe „Die Sainäwwel“ probt schon ihr neues Stück: Denn „Viel Vekäh im falsche Nescht“ feiert am Samstag, 28. März, um 20 Uhr seine Premiere.

Und wieder spielt das Stück in einem Hotel. Dieses Mal liegt es in der Pfalz und ist in die Jahre gekommen. In dem ländlichen Ort will ein vom Erfolg verwöhnter Arzt mit seiner Sprechstundenhilfe ein nettes Wochenende verbringen, um „das Betriebsklima zu verbessern“. Allerdings ist auch seine Ehefrau hier, was ihn sehr wundert. Doch das ist nur eines der Probleme, mit dem sich die Hotelmanagerin befassen muss. Denn ihr Kellner leidet an einer „Arbeitsallergie“. In den Hotelfluren herrscht Chaos: Zimmer und Koffer werden verwechselt.

Für Atempausen sorgt irgendwann nur noch ein steckengebliebener Lift. Und wenn dazu noch ein junges, frisch verheiratetes Pärchen auftaucht, weil gerade das jährliche Musikfestival stattfindet, gibt es eben „Viel Vekäh im falsche Nescht“.

Die Sainäwwel-Vorsitzende Gabi Schäfer-Bauer und ihr Stellvertreter Markus Winkler haben das Stück von Anthony Marriott und Bob Grant überarbeitet und in Bäschdädder Dialekt übertragen. Miteingeflossen sind wieder in gewohnter Weise örtliche Besonderheiten. Seit Beginn der Proben hat sich das Stück unter der Regie von Roswitha Gebhardt weiterentwickelt. „Bei manchen Szenen entsteht dann die eine oder andere Diskussion, wie alles noch besser wirken könnte“, verrät Schriftführer Matthias Brenner. Sicher ist, dass die Mundartgruppe viel Spaß bei den Proben hat. Oft schallt lautes Lachen durch den Saal.

Auf die Kulissen müssen die Laienschauspieler noch etwas warten. Erst muss die Fastnacht vorbei sein. Denn das Bürgerhaus Riedrode wird für viele närrische Veranstaltungen gebraucht. Danach haben die Schauspieler noch genug Zeit, um die richtigen Wege hinter der Bühne zu finden. Los geht’s mit der Seniorenvorstellung am 26. März.

Der legendäre Kartenvorverkauf steht am heutigen Samstag, 1. Februar, von 8 bis 11 Uhr an. „Er ist wie vergangenes Jahr im Gemeindehaus von St. Michael. Das hat sich sehr gut bewährt“, berichtet Brenner. Der Vorraum wird ab 6 Uhr geöffnet, sodass die Leute nicht so lange in der Kälte ausharren müssen.

Beim Vorverkauf gibt’s für 8 Euro Tickets für folgende Termine: Donnerstag, 16. April, Freitag, 3., 17., und 24. April, Samstag, 28. März, 4., und 25. April. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Telefonische Kartenbestellung sind am heutigen Samstag ab 8.30 Uhr unter der Handynummer 0176/99 62 04 95 möglich. cid

Infos und Spieltermine unter www.sainaewwel.de

© Südhessen Morgen, Freitag, 31.01.2020