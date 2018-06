Anzeige

Bürstadt.Alena hatte es sich bequem gemacht. Sie saß in der Bücherei bei St. Michael und stöberte ganz entspannt in den Büchern herum. Dabei hatte sie die Qual der Wahl. Denn in der Bücherei, die seit neun Jahren im katholischen Gemeindezentrum beheimatet ist, stehen etwa 2800 Kinder- und Jugendbücher zur Auswahl.

„60 Prozent unserer registrierten Leser sind Kinder und Jugendliche“, erklärte Leiterin Roswitha Gebhardt. Die gleiche Anzahl an Publikationen hält die Bücherei für Erwachsene bereit. „Wir erhalten Unterstützung vom Bistum Mainz und von der Stadt“, berichtete sie weiter. Während der Öffnungszeit kümmert sie sich mit 16 Ehrenamtlichen um die Besucher. Es stehen auch DVDs und Hörbücher bereit. Wer sich etwas mitnehmen möchte, muss sich lediglich einen Leseausweis ausstellen lassen. Ab sofort gibt es einen neuen Service. Denn die Bücherei beteiligt sich an einem Internetprogramm. Dieses ermöglicht es, sich in den Bestandskatalog der Bücherei einzuwählen. „Unsere Leser können Bücher reservieren, die Ausleihzeit verlängern, Buchwünsche äußern und Vorschläge für Neuanschaffungen machen“, erklärte Roswitha Gebhardt. Außerdem werden die Leser an den Rückgabetermin erinnert. Damit können Versäumnisgebühren, die 25 Cent pro Medium und Woche betragen, gespart werden.

Im Moment sind in der Bücherei etwa 680 aktive Leser registriert. Wer den neuen Service nutzen will, der kann sich unter bibkat.de/michael einwählen. Die Öffnungszeiten sind am Sonntag und Feiertag von 10 bis 12 Uhr, am Dienstag von 16 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 16 bis 19 Uhr.