Immer für den Verein da

Bürstadt.Der MGV Harmonie Bürstadt trauert um seinen ehemaligen, langjährigen Vorsitzenden Walter Brenner (Bild). Er verstarb nach langer schwerer Krankheit. Walter Brenner führte den Verein von 2004 bis 2006 und von 2013 bis zum März dieses Jahres. Er gab dem Verein neue Impulse. So führte er die elektronische Datenverarbeitung ein und gestaltete einen Internetauftritt. Trotz schwerer Krankheit kümmerte er sich weiter um den Verein. Ob Feste oder Konzerte zu organisieren waren oder Reparaturen am Vereinsheim anstanden, Walter Brenner half immer. Beim Jubiläumskonzert seiner Harmonie war er noch als Zuhörer dabei. In der Chorgemeinschaft der Bürstädter Gesangvereine und im Sängerkreis Bergstraße arbeitete er tatkräftig mit. Die Harmonie verliert mit ihm eine große Stütze.

Die Mitglieder und Freunde treffen sich am Freitag, 29. November, um 11 Uhr auf dem Friedhof in Bürstadt zur Trauerfeier. red (Bild: Harmonie)

