Impfstoff reicht nur knapp aus

Bürstadt.Für Bewohner und Angehörige sicher eine gute Nachricht: Am Sonntag machte das mobile Impfteam im Bürstädter Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth Station. 156 Impfungen wurden dabei verabreicht, berichtet Heimleiter Benedict Pretnar unserer Redaktion. Besonders freut ihn, dass etwa 90 Prozent der Mitarbeiter die Ärmel hochgekrempelt haben, um sich spritzen zu lassen.

Er selbst ist schon seit gut zehn Tagen geimpft. Neben St. Elisabeth leitet Pretnar auch Mariä Verkündigung in Lampertheim und St. Vinzenz in Einhausen. Dort sind die Impfteams schon in der ersten Januarwoche angerollt. Weil es in Bürstadt einen größeren Corona-Ausbruch gegeben hatte, mussten Bewohner und Mitarbeiter etwas länger warten. Inzwischen hat sich Situation allerdings beruhigt. Immerhin ging dann alles einen Tag schneller als geplant: Ursprünglich hatte sich das Impfteam für diesen Montag angekündigt. Allerdings gab es am Sonntag eine ganz andere Herausforderung zu meistern: „Der Impfstoff war etwas knapp“, erläutert Pretnar. Deshalb blieben die Mitarbeiter, die schon eine Infektion durchgemacht hatten, zunächst außen vor. Auch bei den Bewohnern, die aktuell mit dem Coronavirus als infiziert gelten, verzichteten die Teams zunächst auf eine Spritze. „Damit hat der Impfstoff dann für alle anderen gereicht“, stellt der Heimleiter fest.

Wann die nächste Impfrunde ansteht, ist noch offen. „Der Termin steht noch nicht fest“, gibt Pretnar Auskunft. Vorgesehen ist der zweite Piks in der Regel nach etwa drei Wochen. Wie der Kreis Bergstraße angekündigt hat, soll in diesen Tagen mit den Zweitimpfungen in den Altenheimen begonnen werden. Mehr als die Hälfte der 56 Einrichtungen im Kreis haben bislang einen Besuch der Impfteams erhalten. sbo

