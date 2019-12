In Bürstadt hört der nächste Hausarzt auf

Bürstadt. Die Pressemitteilung vom Kreis Bergstraße kommt recht harmlos daher: „Nach der Schließung mehrerer allgemeinmedizinischer Praxen in den letzten Jahren in Bürstadt“ biete die Hausärzteschaft Lampertheims an, Patienten aus Bürstadt aufzunehmen - ganz im Sinne des neugegründeten Netzwerks Ortsnahe Versorgung Ried (Norie). Von vier Allgemeinmedizinern ist darin die Rede, die sich um die

...