In der Villa Kunterbunt geht’s rund

Wattenheim.Getreu dem Motto „Bei den Senioren geht es rund in der Villa Kunterbunt“ feierten die Senioren in Wattenheim bei vollem Haus ihre Fastnacht. Maria Sauer begrüßte in einer gelungenen Rede den noch amtierenden Bürgermeister Felix Kusicka.

Mit dem Einzug der Aktiven und dem Hessenlied begann ein Non- Stop-Programm. Dieses wurde unterstützt durch den Alleinunterhalter Karl-Heinz Hild. Brigitte Pöhlau ging als Erste mit einem Vortrag über ihre Kochkünste in die Bütt. Sechs Kartoffelsäcke berichteten über sich und ihre Vorzüge.

Eine Parodie über Hosen, die man immer braucht, wurde anschaulich von Maria Sauer, Rosi Lausecker, Christine Jäger, Petra Höfig, Sigrun Schneider, Udo Müller, Albert Mehler und Richard Schneider präsentiert.

Ein weiterer musikalischer Programmpunkt war die Erkenntnis, dass man früher dieses und jenes konnte, der Refrain lautete jedoch: „Und was ist heute? Hier tuts weh und da tuts weh und alles, was schön ist, das geht halt nicht mehr.“ Die Lacher auf ihrer Seite hatten Toni und Maria Sauer mit dem Sketch „Otto und Emma im Theater“.

Der Höhepunkt des ersten Teils war der Tanz der kleinen Schwäne. In Originalkostümen war das Männerballett eine Wucht. Mit einem Stimmungsmedley ging es dann weiter. Die Senioren sangen und schunkelten fröhlich mit. Zwei Tratschweiber – Christine Jäger und Petra Höfig – trafen sich auf der Gasse und berichteten von ihren familiären Verhältnissen. Aus dem Senioren-Kreis stiegen noch Annemarie John und Margot Zintl in die Bütt und ernteten mächtig Applaus für ihre Beiträge. Zum großen Finale zogen die Aktiven als alte Herrschaften mit Rollator und Krückstock in ein Café ein, was sich aber als Disco entpuppte. Schnell verwandelte man sich in Disco-Gänger und feierte bei fetziger Musik. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 26.02.2020