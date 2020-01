In diese Karosse passt jedes Tüllkleid

Bürstadt.Neben der Klärung von Kleider-, Frisur- und Make-up-Fragen müssen die närrischen Vertreter der Stadt nicht nur ihre Orden heraussuchen und bestellen, sondern sich auch um das eigene Wurfmaterial für den Fastnachtsumzug kümmern. Um den hohen finanziellen Aufwand stemmen zu können, sind Sponsoren und Gönner wichtig, und weitere stets willkommen. Seit 2004 gehört das Autohaus Jakob & Morweiser als „Kutschenbauer“ und Lieferant hochherrschaftlicher Karossen zu den festen Partnern.

Platz fürs Gefolge

So nahm Prinzessin Sabine III. mit ihrem Prinz Michael II. den schwarzen Seat Tarraco mit glänzenden Augen unter die Lupe. Denn das von Geschäftsführer Ernst Ludwig Jakob zur Verfügung gestellte Fahrzeug verfügt nicht nur über sieben Sitze, im Innenraum können auch die voluminösen Tüllröcke ihrer Lieblichkeit mit Leichtigkeit untergebracht werden.

Bequem haben auch die begleitenden Vertreter der Bürstädter Vereine (Vereins AG) und die Kinder des Prinzenpaares viel Platz. Steigt die Anzahl der Entourage weiter an, steht zudem ein Bulli für den Transport der obersten Jokusherrscher bereit. „Das ist ein böse schauendes Auto“, lachte AG-Präsidentin Sandra Beilstein, die mit Zugmarschall und Ehemann Jens zur feierlichen Fahrzeugübergabe gekommen war. Doch nicht Sandra Beilstein durfte den Fahrzeugschlüssel in Empfang nehmen, sondern Verkaufsleiter Janusch Kogler und sein Chef Ludwig übergaben die Schlüsselgewalt an Prinzessin Sabine III.

Neben dem Dank des Prinzenpaares erhielten Ludwig und Kogler sogleich den wunderschönen Prinzenpaar-Orden umgehängt. Darauf ist nicht nur das Konterfei der beiden Obernarren zu sehen. Auch die Lieblingsfarbe der Prinzessin – nämlich rosa – samt viel Glitzer, Schleife, Banner und Krone sind darauf verewigt.

Das Prinzenpaar verfügt über wechselnde Chauffeure. Die kutschieren es zu über 50 Terminen, wie Prinz Michael II. berichtete. Fell

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.02.2020