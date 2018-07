Anzeige

Für den Aufwand der Mitarbeiter müssen die Verliebten aber in jedem Fall zahlen: Die Höhe legt die hessische Gebührenordnung fest, daher ist sie landesweit gleich. Am günstigsten ist das Heiraten zur normalen Arbeitszeit des Standesbeamten. Dann kostet es 42 Euro. Außerhalb der Öffnungszeiten zahlen Paare unter der Woche 63 Euro – und an einem Samstag werden dann 94 Euro fällig.

Samstags zu heiraten ist in Bürstadt seit fast 20 Jahren möglich. „Das haben wir im September 1999 eingeführt, nachdem das Historische Rathaus restauriert war und sich für Trauungen anbot“, erinnert sich Jakob.

Außer ihm leiten Elke Held, Christine Müller und Matthias Größler Trauungen in Bürstadt. Übrigens bringen die meisten Paare nach wie vor Trauzeugen mit, auch wenn das kein Muss mehr sei, wie Jakob erläutert..

Meistens bitten die Heiratswilligen frühzeitig um einen Termin im Standesamt. „Theoretisch ist es auch möglich, ganz spontan zu heiraten – dazu muss das Paar aber alle Unterlagen dabei haben.“ Und einer der Standesbeamten muss gerade Zeit haben für die Trauung. Das hat Peter Jakob in in all den Jahren an seinem Schreibtisch allerdings nur ein einziges Mal erlebt.

