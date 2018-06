Anzeige

Die Mädchen waren sehr motiviert, das bestätigten auch die Tanzlehrer. Es wurden unter anderem Videos von den Choreografien gedreht. Das Schöne daran war, das Erlernte konnte in zwei Aufführungen im Schulhof während des Projektfests gezeigt werden. Die Schülerinnen bekamen dafür begeisterten Applaus der Eltern und Mitschüler. Hinter der Mensa und dem Nebengebäude liegt der Schulgarten. Hier hatten Schüler drei Tage lang den etwas verschlafenen Garten wieder auf Vordermann gebracht.

Eine Teilnehmerin war Tyra Heiler aus der 7Rb. „Wir haben den Barfußpfad wiederbelebt und mit neuen Materialien aufgefüllt“, berichtete sie. Nun können dort Sand, Tongranulat und Tannenzapfen mit den Füßen gefühlt werden. Auch am Teich hatte sich die Gruppe zu schaffen gemacht und ihn freigeschnitten und gereinigt.

Sven Dehoust zur Seite stand ein Helferteam aus der neunten und zehnten Jahrgangsstufe, das ihm bei den Vorbereitungen half. Die Schüler sollten im Vorfeld eine Anmeldung mit drei Wunschprojekten abgeben, an denen sie gerne teilnehmen wollten. Die Zettel waren mit einem Scancode versehen, der direkt in eine Excelliste am Computer mündete. „Das hat aber nicht ganz so geklappt, weil viele ihre Zettel zu kurzfristig abgegeben hatten“, merkte Dehoust an.

Für das Helferteam war es interessant, sich an der Organisation zu beteiligen und die Abläufe im Hintergrund mitzuerleben. Und für Dehoust war es eine Entlastung. Das Team beteiligte sich am Fest mit Essens- und Getränkeständen. In der Sporthalle fand zeitgleich der „Riedbowl“ im Flagfootball der Bürstädter Redskins statt. Daran nahmen neben der EKS die Alfred-Delp-Schule und das Lessing-Gymnasium aus Lampertheim teil.

© Südhessen Morgen, Montag, 25.06.2018