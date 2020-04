In Schlangenlinien durch Bürstadt

Bürstadt.Durch eine extrem unsichere Fahrweise ist ein Autofahrer am späten Sonntagabend gegen 23 Uhr in Bürstadt aufgefallen. Nicht nur, dass der Mann in Schlangenlinien unterwegs war, er soll sein Auto auch mehrfach abgewürgt und die falschen Gänge geschaltet haben. Die herbeigerufenen Polizeistreifen stießen schließlich in der Heppenheimer Straße auf das Fahrzeug – allerdings ohne Fahrer. Bei der Fahndung entdeckten sie den Mann, schnellen Fußes unterwegs, in der Nibelungenstraße. Den passenden Autoschlüssel trug er bei sich, wie die Polizei berichtet. Ein Atemalkoholtest habe den „beachtlichen Wert von mehr als 1,6 Promille“ angezeigt. Der 43-Jährige wurde zur Wache gebracht. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. pol

