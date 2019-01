In Unterricht schnuppern

Bürstadt.Die Erich Kästner-Schule in Bürstadt öffnet am Samstag, 19. Januar, die Türen für die künftigen Fünftklässler. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr können sich alle interessierten Schüler der vierten Grundschulklasse in der Einrichtung umschauen.

Sie sind zusammen mit ihren Eltern eingeladen, die kooperative Gesamtschule an diesem Tag näher kennenzulernen und sich über die einzelnen Schulzweige und verschiedenen Angebote der EKS zu informieren. Das Programm reicht vom halbstündigen Schnupperunterricht, der um 10.20 Uhr beginnt und verschiedene Fächer umgreift. Außerdem wird das pädagogische Ganztagsprogramm vorgestellt. Vorführungen der Theater- und Chor-AG wird es ebenfalls geben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Erich Kästner-Schule befindet sich in der Wolfstraße 23 in Bürstadt. Das Sekretariat ist unter 06206/86 11 oder per E-Mail an erich-kaestner-schule@kreis-bergstrasse.de erreichbar. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 04.01.2019