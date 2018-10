In Zukunft und Umwelt investiert

Bürstadt.Gleich zwei Unternehmen erhalten in diesem Jahr den Bürstädter Innovations- und Nachhaltigkeitspreis: der Möbelhersteller Furniture und die Rhein-Neckar-Pilze GmbH. Im festlich ausgestatteten Bürgerhaussaal lobte Bürgermeisterin Bärbel Schader darüber hinaus die Wirtschaftskraft Bürstadts, die vom Mittelstand, der Landwirtschaft, dem Handwerk und dem Einzelhandel lebe.

Victor Filipascu von der Furniture-Geschäftsleitung und Hans Deckers, Inhaber der Rhein-Neckar-Pilze, erhielten jeweils eine Urkunde und 500 Euro. Die Firma Furniture installierte im Zuge einer Betriebserweiterung ein innovatives Entwässerungssystem für ihre großen Dachflächen. Dabei können Rückhaltebecken und Zisternen auch Starkregen aufnehmen, außerdem werde die Ressource Wasser sinnvoll genutzt.

Deckers produziert in seinem Unternehmen 120 Tonnen Pilze pro Woche. Auf der Grundlage von Reststoffen aus der Landwirtschaft werden dabei – ohne Verwendung von Pflanzenschutzmitteln – Pilze gezüchtet. Dabei erzeugt der Betrieb so viel Wärme, dass er fast ohne fossile Brennstoffe auskommt. Beide Unternehmensvertreter freuten sich über den Preis und lobten sowohl den Standort und die gute Infrastruktur als auch das innovationsfreundliche Klima im Rathaus.

„Es gibt sie in Bürstadt: Unternehmen, die mit innovativen Ideen vorangehen“, machte Bärbel Schader ihren Zuhörern aus Wirtschaft und Politik deutlich. Ohne die Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren, werde mit Risikobereitschaft in die Zukunft investiert. So entstünden neue Arbeitsplätze – „der Grundstein und die Basis für unser Gemeinwohl“. Denn wo Menschen Arbeit finden, könne Gemeinschaft und Zufriedenheit entstehen.

Die Bedeutung eines Unternehmens werde dabei nicht nur an seiner Größe und Wirtschaftsleistung gemessen, sondern auch „an seiner Verbundenheit zu unserer Stadt“. Die Rathaus-Chefin dankte den Bürstädter Firmen für ihr großes Engagement an städtischen Projekten, bei Vereinsaktivitäten, der Tafel oder den Feierlichkeiten zum 1250. Geburtstag der Stadt.

Eine Attraktivitätssteigerung der Innenstadt ist ihr dabei ein Anliegen. Mit dem Umbau der Nibelungenstraße soll das innerstädtische Leben einen neuen Impuls erhalten. Erfolgreiche Gewerbeschauen in Bürstadt und Bobstadt, den Frühlingsmarkt und das Industriegebietsfest nannte sie ein Stück „Wirtschaft zum Anfassen“.

Interesse an neuen Gewerbegebiet

Ihr erklärtes Ziel ist es, im nächsten Jahr die Weichen für das neue Gewerbegebiet in Bobstadt voranzutreiben. „Es liegen bereits viele Anfragen dafür vor“, machte Schader deutlich. Eigens aufgehängte Planzeichnungen verdeutlichten, wie das neue Gewerbegebiet aussehen soll. Im Anschluss war Zeit und Raum für Gespräche. Dabei bildeten sich dicke Menschentrauben um die Zeichnungen. Wirtschaftsförderer Tim Lux gab dabei ebenso gerne Auskunft wie Bärbel Schader.

Durch die Vergabe von zwei Preisen in diesem Jahr wird die Auszeichnung im nächsten Jahr ausgesetzt. Fell

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 24.10.2018