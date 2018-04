Innenstadt mit prallem Angebot

Anzeige

Buntes Allerlei

Pflegedienste und Handwerkerservice werden ebenso das Angebot bereichern, wie Teresa Ohl hochwertige Kerzen und gemütlich machenden Schnickschnack für das eigene Heim im Angebot hat. Erfrischung und das Erwecken von Geschmacksnerven hat sich zudem das Eiscafé Kilian auf die Fahnen geschrieben. Tee, ausgewählte Gewürze und ein Imker gehören ebenso zum Verwöhnprogramm wie ein Kinderkarussell hoffentlich die Kleinsten erfreut. Sie dürfen auch beim „Enten angeln“ ihr Glück versuchen.

Umrahmt wird der Frühjahrsmarkt, der am Samstag offiziell um 16 Uhr mit einem Fassbieranstich eröffnet wird, von einem umfangreichen Unterhaltunsprogramm (siehe Infobox), bei dem sich besonders die Vereine der Stadt und der Dancepoint Limburg präsentieren. Nicht fehlen dürfen auch die musikalischen Höhepunkte. Dazu gehören der Spielmannszug der Feuerwehr Bürstadt-Hofheim und Tobias Molitor, das Jugendorchester des Katholischen Musikvereins, der Kinderchor des MGV Harmonie Bürstadt und der Auftritt von Sängerin Hannah Kühr.

„Südhessen Morgen“ dabei

Zudem lädt am Samstagabend ab 20 Uhr der selbst ernannte Schlagerkönig der Bergstraße, Rico Bravo, zu einer musikalischen Zeitreise durch die 70er Jahre auf die Showbühne unter dem Markthallendach ein.

Der „Südhessen Morgen“ ist wie in den Vergangenen Jahren am Sonntag mit einem Stand dabei. Hier sind Verlag und Redaktion Ansprechpartner für Kunden und Leser. Unser Maskottchen Fred Fuchs höchstpersönlich ist in der Innenstadt unterwegs und macht den kleinen Besuchern Laune. Wer am „Fred-Fuchs-Jahresgewinnspiel“ teilnimmt, hat die Chance, ein Familienwochenende im Wert von 2000 Euro im Legoland Billund (Dänemark) zu gewinnen.

