Insekten zählen

Majestätisch: ein Schmetterling der Sorte Schwalbenschwanz. © Nabu

Bürstadt.Der Nabu Bürstadt ruft zur Insektenbeobachtung auf: Bis einschließlich Sonntag, 9. August, läuft die Aktion „Insektensommer“, in der eine Stunde lang gezählt werden soll, welche Insekten im eigenen Garten oder auf einer anderen Fläche zu entdecken sind. Denn als Bestäuber sind Wildbienen und Schmetterlinge von großer Bedeutung und leisten wertvolle Dienste im Ökosystem.

Formular online zu finden

Die genauen Rahmenbedingungen und ein Online-Meldeformular finden sich unter www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer. Wer diese Insekten-Entdecker-Stunde gemeinsam durchführen möchte, ist eingeladen, am Samstag, 8. August, um 10 Uhr auf das Gelände des Nabu Bürstadt zu kommen. Egal, ob junge Familie oder Rentner: Sowohl Neulinge als auch Experten können gemeinsam beobachten und bestimmen, zählen und notieren und so ihren Beitrag leisten im Rahmen des Citizen Science-Projekts Insektensommer.

Die Aktion am Samstag auf dem Nabu-Gelände dauert mit kurzer Einführung und gemeinsamer Auswertung von 10 bis etwa 11.30 Uhr. Wer ein Insektenbestimmungsbuch besitzt, kann dies gerne mitbringen. Das Gelände befindet sich in Bürstadt gegenüber der Naturoase Lachgärten, nahe am Tennisclub Bürstadt und an der Gaststätte „Zum Olymp“. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 06.08.2020