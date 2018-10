Insgesamt 6500 Euro für die Tafel

Bürstadt.„Toll, dass ich dabei war, das war wirklich ein Erlebnis“, so eine Besucherin, die am Ende einen blauen Schein in die extra für die Spendensammlung bereitgestellte Tuba warf. So kamen beim Benefizkonzert für die Tafel in der Kirche St. Michael (wir berichteten) 1110 Euro zusammen. Durch Spenden von der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, dem Rotary-Club Lampertheim, Energieried, dem Lions-Club Lampertheim und der Bürgerstiftung Bürstadt sind insgesamt 6500 Euro für Tafelarbeit eingenommen worden. Es musizierten der Evangelische Posaunenchor unter Leitung von Ralph Vierheller, die Katholische Kirchenmusik unter Leitung von Wolfgang Rothenheber, Gen Spirito und der Katholische Kirchenchor unter der Leitung von Stefan Merkelbach. red

