„Inspiration“ löst Kriminalfall mit Musik

Bürstadt.„Tatort Bürgerhaus“ lautet das Motto des Harmonie-Chors „Inspiration“, wenn er am Sonntag, 4. November, 17 Uhr, zum Konzert einlädt.

Ob Derrick, Inspektor Barnaby, Sherlock Holmes, Schimanski oder auch James Bond. Schon bei der Erkennungsmelodie wissen Krimi-Liebhaber, dass jetzt wieder ein neuer Fall zu lösen ist. In fast allen bekannten Serien und Filmen gibt es einen Song, der in die Ohren geht und zum Hit wurde. Diese Melodien finden sich im Konzert wieder. Mit viel schauspielerischem Talent und vor allem viel Musikalität werden die Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Thomas Adelberger Krimi-Hits aus vielen Serien und Filmen von gestern und heute präsentieren.

Doch der Nachmittag hat noch mehr zu bieten: Im Bürgerhaus werden die Mitglieder des Chors „Inspiration“, der zum MGV Harmonie Bürstadt gehört, versuchen, einen fiktiven Kriminalfall zu lösen. Ob es am Ende gelingt, auch mit Hilfe des Publikums die Bösewichte zu überführen, wird vorab nicht verraten.

Bereits seit mehreren Monaten wird im Vereinsheim des MGV Harmonie mit viel Eifer geprobt, um auch in diesem Jahr wieder einen musikalischen Höhepunkt auf die Bühne zu bringen.

Karten für das Konzert am 4. November gibt es bereits jetzt bei allen Sängerinnen und Sängern des Chors zum Preis von 12 Euro pro Stück. Außerdem werden die Tickets freitags während der Singstunden im Vereinsheim in der Waldgartenstraße angeboten. Und sie sind in der Physio-Praxis Michael Held in der Marktstraße 34 in Bürstadt erhältlich. red

