Interpretation auf eigene Faust

BÜRSTADT.Vor einer überdimensionalen Kasperbude marschieren zwei absurde Gestalten auf die Bühne im Bürstädter Bürgerhaus, dazu tingelt Jahrmarktsmusik. Der eine parliert in abgewetztem Leder, Frack und Zylinder. Der zweite kommt in einem hautengen, rosafarbenen Prima-Ballerina-Tutu daher.

Schon die Begrüßung von Theater-Leiter Roland Hotz und Markus Rose alias „dem Gretche am Trompetche“ lässt vermuten: Das wird kein gewöhnlicher Abend. Das Darmstädter Kikeriki-Theater interpretierte Goethes Monument wie immer auf eigene Faust und formte aus der berühmten Vorlage ein absurdes, anarchisches Spiel. Das Publikum begeisterten sie mit ihrer eigenwillig derben Vorstellung.

Kommt das Kikeriki-Theater in die Stadt, wissen Besucher praktisch nie, was sie erwartet. Und doch ist eines sicher: Langweilig wird es nicht. Auch im Bürstädter Bürgerhaus bewies das komödiantische Erwachsenen-Theater mit übergroßen Puppen und Schauspielern einmal mehr, weshalb es seit fast vier Jahren in ausverkauften Sälen spielt. Das aberwitzige, „teuflische Jahrmarktsspiel“ lässt sich mit kaum etwas vergleichen. Ist es Volks- oder Kasperletheater, ist es Jahrmarktsspiel oder einfach nur Comedy? Alles auf einmal und doch nichts davon. Denn die Darmstädter kennen nur eine Regel: Es gefällt, was lustig ist. Das Publikum hat dabei nur eine Aufgabe: Lauthals lachen. Das macht Hotz gleich zu Beginn klar.

Das sollte im Bürgerhaus nicht zum Problem werden. Es dauert nicht lange, bis sich das Publikum an den urkomischen Humor gewöhnt hat und die ersten Tränen lachen. Mit schwerer Faust-Kost hat das Stück herzlich wenig gemein. Detlef Kühner bemüht sich zwar als Dr. Faust in hochsprachlicher Versform durch das Stück, wird aber immer wieder von derben Sprüchen und Klamauk unterbrochen oder bietet selbst Anlass zum Lachen.

Mit Goethes Faust und der Vorlage des Engländers Christopher Marlowe, der das Stück schon lange vor Goethe als Puppentheater aufführte, hat das Spektakel allenfalls einzelne Textfragmente gemein. Schon beim ersten, berühmten Faust-Zitat „Da steh ich nun, ich armer Tor“, überspielt Kühner das Verrutschen seiner roten Gelehrtenmütze nicht, sondern flucht mit „Scheiß Kappe“ lauthals ins Publikum. Ansonsten hat sich die Truppe einen eigenen Reim auf den „gelehrten Klugscheißer aus Bickenbach“ gemacht. Von da an gleicht das Spektakel eher einer Therapie für Faust-Geschädigte. Allerdings soll ja auch Goethe selbst die Inspiration für sein Werk beim Puppenspiel in einer Jahrmarktsbude gewonnen haben.

Für herzhafte Aufschreie aus dem Publikum sorgt vor allem Fausts neuer Bursche Kasper (Roland Hotz). Der wirbelt unentwegt hessisch babbelnd über die Bühne und bringt den Pakt mit dem Teufel gehörig durcheinander. Vor seinen Schimpftiraden und Wutausbrüchen ist keiner sicher. Mal feuert er derbe Beleidigungen ins Publikum, mal erinnert er die anderen Schauspieler daran, wer der Chef im Ensemble ist. Dabei lebt das Stück auch vom Kontrast der Dialekte. Besonders der schwäbisch-trottelige Famulus Wagner (Bernd Körner) kommt da oft nicht mit – und muss sich von Kasper fragen lassen, ob seine „Eltern Gschwister sin“. Den kurzzeitig verjüngten Faust spielt Hotz‘ Sohn Lukas.

Flackert dann doch ein Anflug von Ernsthaftigkeit auf, funkt Kasper sofort mit seinen herrlich sinnfreien Witzen dazwischen. Für tobende Zuschauer sorgt die Spontanität des Ensembles. So macht sich Kasper über den umgekippten Traktor vor dem Bürgerhaus genau wie über Zwischenrufe lustig und mimt an Faustens Pult urplötzlich Tagesschausprecher oder Walter Ulbricht. Dabei schießen sie manchmal so übers Drehbuch hinaus, dass selbst die Schauspieler vor Lachen nicht mehr können. Der Abend war alles – nur nicht gewöhnlich.

