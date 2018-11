Jahrgang 1958/59 feiert Geburtstagsparty

Bürstadt.„60 – Kinder, wie die Zeit vergeht“. Unter diesem Motto hatte der Bürstädter Jahrgang 1958/59 mit peppiger Einladung zur 60er-Party geladen. Zahlreiche Jahrgangsmitglieder nutzten die Möglichkeit, in dem im Disco-Style dekorierten Saal der Garten- und Naturfreude ehemalige Schulfreunde zu treffen. Der mit Sektempfang und Buffet eingeläutete Abend wurde durch die Coverband „Take 5“ aus Biebesheim zu einem Highlight des Geburtstagsjahres. Die Musiker sowie die Show-Tanzgruppe aus den Reihen des Jahrgangs lösten ein wahres Disco-Fieber bei den Anwesenden aus. Die Lieder riefen Erinnerungen an die Vergangenheit wach und mit „Weißt du noch ...“ wurden viele anregende Gespräche bis spät in die Nacht geführt. Der Spendenerlös aus dem der Feier vorausgegangen Kuchenverkauf beim Bürstädter Wochenmarkt wurde durch ein aufgestelltes Sparschein aufgestockt und kommt dem Kinderhospiz Sterntaler zugute. Am Samstag, 10. November, gedenkt der Jahrgang im Gottesdienst um 18 Uhr in St. Peter den verstorbenen Jahrgangsmitgliedern. Anschließend ist noch ein gemütliches Beisammensein geplant. Bei Events wie Planwagen-, Weihnachtsmarkt- oder Viertagesfahrt, Kreativabenden sowie beim monatlichen Stammtisch wird der Jahrgangskontakt seit Jahren gepflegt. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018