Jan mag kniffelige Aufgaben

Esther Schmitt vom AKG und Rolf Winkler gratulieren Mathe-Ass Jan Köhler. © Fell

Bürstadt. Als Esther Schmitt vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) in Bensheim in die 4c der Schillerschule kam, fingen die Mitschüler von Jan Köhler schon an zu klatschen und zu jubeln. Noch bevor sie den Sieger des Mathewettbewerbs nennen konnte, sprangen sie auf und umarmten ihren Klassenkameraden. Sie freuten sich riesig mit ihm und über seinen herausragenden Erfolg: Jan hat sich gegen 143 Mitbewerber durchgesetzt.

In 40 Minuten mussten die Schüler zwölf Knobelaufgaben lösen. Dabei ging es vor allem um logisches Denken. „Ziel war es, die Freude am Umgang mit mathematischen Problemen zu wecken und zu fördern“, erklärte Esther Schmitt. Sie hatte den Wettbewerb mitorganisiert. „Daran nehmen wir immer gerne teil“, erklärte Rolf Winkler von der Schillerschule. Der Konrektor kam mit Schulleiter Torsten Wiechmann in den Klassenraum der 4c.

Goldmedaillengewinner Jan Köhler ist nicht das einzige Mathe-Genie der Schillerschule: Auch Felix Remmele (Platz acht) und Hendrik Woschnitzka (Platz zwölf) lösten die kniffeligen Aufgaben mit Bravour. Zur Urkunde bekamen sie kleine Präsente, die sich als kniffelige Gesellschaftsspiele entpuppten. Fell

© Südhessen Morgen, Sonntag, 16.12.2018