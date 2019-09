Jazztanz-Duo glänzt beim Turnier

Bobstadt.Beim Auftaktturnier der Deutschen Rangliste für Solo und Duo im Jazz- und Modern Dance haben sich Tänzerin Marilena Seng und Tänzer Leon Morosch von der TG Bobstadt in Topform präsentiert. Die 13-Jährige und der 15-Jährige wurden bereits aufgrund ihres großen Talents im Hessen-Kader von Bundestrainer Andreas Lauck gefördert und fuhren gut vorbereitet zur Turnierstätte ins rund 300 Kilometer entfernte Recklinghausen.

Mit zwei souverän getanzten Runden erreichten sie problemlos das Finale im Duo-Wettbewerb, und dann legten sie noch einmal eine fehlerfreie und ausdrucksstarke Präsentation aufs Parkett. Das Duo schnappte sich mit dem vierten Platz gleich im ersten Turnier das sichere Ticket zur Deutschen Meisterschaft im November. Ihre Eltern und Trainerin Lisa Ritzert, die sie begleitet hatten, feierten die beiden euphorisch für ihre große Leistung am Samstag.

Nur drei Wochen vorbereitet

Am Sonntag startete Marilena Seng dann noch im Solo Wettbewerb der starken Jugend-Konkurrenz. Und das nach einer sehr kurzen Vorbereitungszeit von nicht einmal drei Wochen: Trainerin Lisa Ritzert hatte ein Solo choreographiert, das perfekt auf die junge Tänzerin zugeschnitten ist. Trotz der kurzen Vorbereitung wollte die Nachwuchsathletin zum ersten Ranglistenturnier reisen, um erste Punkte für die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft zu sammeln. Doch es kam anders: und zwar viel besser.

Die 13-Jährige tanzte sich direkt auf den dritten Platz – bei insgesamt 32 Solistinnen in der Altersgruppe bis 15 Jahre. Das war eine riesige Überraschung für alle.

Marilena steigerte sich von Runde zu Runde und präsentierte ihre anspruchs- und kraftvolle Choreographie ausdrucksstark und fehlerfrei. Über vier Runden hinweg musste die Kraft und Konzentration aufrecht erhalten bleiben, was nicht einfach war, schließlich stand die junge Tänzerin bereits seit 7.30 Uhr auf der Tanzfläche.

Trainerin: Die Freude war riesig

Riesige Jubelschreie bei den Fans brachen aus, als die Finalistinnen bekannt gegeben wurden. Marilena Seng war eine von sechs Tänzerinnen, die im Finale erneut antreten durften. Nach der letzten fehlerfrei getanzten Runde warteten alle gespannt auf die offene Wertung der fünf Wertungsrichter. Darunter waren sogar zwei internationale Wertungsrichterinnen. „Die Freude war riesig, als die Wertungstafeln in die Höhe ragten. Marilena sicherte sich nicht nur gleich im ersten Turnier die direkte Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, sie tanzt sich sogar mit ihren 13 Jahren auf den dritten Rang“, teilt ihre Trainerin Lisa Ritzert begeistert mit.

Die Lorscherin tanzt erst seit kurzer Zeit bei der TG Bobstadt mit und unterstützt dabei auch die Formation „Neo“. Leon Morosch hat lange Zeit als einziger Junge in der Formation Coco getanzt und ist kürzlich zur älteren Gruppe Piccola gewechselt. Nun wollen sie noch einmal kräftig Gas geben, um für die Deutsche Meisterschaft am 9. und 10. November in Dorsten vorbereitet zu sein. red

