Bürstadt.Die erste Stunde in der EKS ist für Schüler und Eltern gleich ein Härtetest: Bis zum Anschlag ist die frisch renovierte Aula mit Fünftklässlern und ihren Familien gefüllt. Und heiß wie eine Sauna. „Ihr seid so viele!“, freut sich Schulleiterin Stefanie Dekker bei der Begrüßung. 150 Jungen und Mädchen fangen heute an der Bürstädter Gesamtschule an. „Und wir sind alle schon sehr gespannt auf euch.“

Den Kindern dürfte es ganz genauso gehen. Aber bevor sie auf die Bühne zu ihren neuen Klassenlehrern klettern, dauert es noch. Ein paar Kleinigkeiten will Stephanie Dekker noch loswerden. „Bei der Einschulung werden Reden gehalten – und dann noch mal bei eurem Abgängerfest. Das ist einfach so“, verkündet die Rektorin. Und erntet dafür die ersten Lacher.

Durchhalten ist angesagt

Ein bisschen ernst wird sie aber doch noch: „Ich wünsche euch, dass ihr zu echten Klassengemeinschaften zusammenwachst.“ Wohlfühlen an ihrer neuen Schule sollen sich die Kinder. Und gut miteinander verstehen, dann lerne es sich viel leichter. „Für jeden von uns seid ihr etwas Besonderes“, versichert sie. Dass die Zeit bis zum Abschluss auch anstrengend wird, oft Durchhaltevermögen gefragt ist, legt Stefanie Dekker ihren jungen Zuhörern ebenfalls ans Herz. „Gebt nicht auf, wenn etwas schwierig ist. Wenn man etwas trotzdem schafft, ist man sehr froh und stolz.“