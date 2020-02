JFV Bürstadt veranstaltet Wintercup

Bürstadt.Am Wochenende, 15. und 16. Februar, lädt der JFV Bürstadt zum Jugend-Hallenturnier in der Erich Kästner-Halle ein. Der Wintercup wird in den Altersstufen der G- und F-Jugend am Samstag und der E-Jugend am Sonntag gespielt.

Um 8.45 Uhr wird die G-Jugend des JFV Bürstadt den Wintercup starten. Dann geht es gegen VFB Gartenstadt, und die Spieler werden ihre spielerische Stärke beweisen müssen, bevor am Nachmittag die Begegnungen der F-Jugend fortgesetzt werden.

F-Junioren in zwei Gruppen

Die F-Junioren beginnen am Samstag ab 11.15 Uhr, wobei in zwei Gruppen gespielt wird. Mit dabei sind insgesamt 14 Mannschaften, aufgeteilt in zwei Gruppen mit jeweils sieben Mannschaften.

Das Teilnehmerfeld umfasst namhafte Vereine aus der Region wie zum Beispiel SV Südwest Ludwigshafen, Olympia Lorsch, FV Hofheim oder SV Erzhausen, TV Lampertheim und Eintracht Zwingenberg.

20 Teams am Sonntag

Am Sonntag ab 9 Uhr folgen dann die E-Junioren, wobei in zwei Gruppen gespielt wird. Insgesamt nehmen 20 Mannschaften teil, aufgeteilt in zwei Gruppen mit jeweils zehn Teams. Auch hier haben Vereine aus der Region, etwa VfR Wormatia Worms, VFB Leimen, SG Hemsbach, SKV Sandhofen und SV Preußen Frankfurt sowie SV Concordia Gernsheim, VFR Groß-Gerau, SC Blumenau und SV/DJK Eppelheim ihr Kommen zugesagt. Der JFV Bürstadt freut sich über viele Zuschauer an beiden Spieltagen. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.02.2020