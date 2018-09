JFV gut aufgestellt

Bürstadt.Weiterhin bestens aufgestellt ist der JFV Bürstadt. Diesem Jugendförderverein, der seit 1. März 2011 besteht, gehören alle Bürstädter Fußballvereine an, die Jugendarbeit betreiben.

Auch für die Saison 2018/19, die gerade begonnen hat, hat sich der JFV, bei dem 260 Nachwuchsspieler in 15 Mannschaften Fußball spielen, etwas vorgenommen. Gerade in den Altersstufen der G- bis E-Jugend ist der JFV durch den Beitritt von Eintracht Bürstadt, die hier bislang selbstständig agierte, stärker geworden. Das wirkt sich speziell bei den D-Junioren aus, bei denen der Jugendförderverein rekordverdächtige fünf Mannschaften melden kann.

Spiele ohne Schiedsrichter

In diesen Altersstufen wird nach den Fair Play-Regeln gespielt. Das heißt, die Spiele werden ohne Schiedsrichter durchgeführt. „Somit wird der Fair Play-Gedanke bei den jungen Spielern gefördert“, erklärt Rainer Uhrig, Vorsitzender des Jugendfördervereins, der Wert darauf legt, dass in den untersten Altersstufen gerade auch der Spaß im Vordergrund steht.

Auch werden Punkte hervorgehoben, die im Mannschaftssport Fußball für die Entwicklung junger Fußballer wichtig sind, wie Teambildung, die Mentalität, auch bei Niederlagen nicht aufzustecken und die Fähigkeit, bis an die Leistungsgrenze zu gehen.

Wird in diesen unteren Altersstufen mit fünf (G-Junioren) beziehungsweise sechs Spielern und einem Torwart gespielt, so erhöht sich die Zahl der Feldspieler ab den D-Junioren auf acht. Ab der C-Jugend wird mit elf Spielern auf dem großen Fußballfeld gespielt. In diesen beiden Altersstufen D-und C-Jugend beginnt die Entwicklung eines Mannschaftsgefüges, das bis in die A-Jugend wirken soll.

„Wir wollen die Leistungsentwicklung eines jeden Spielers beobachten, um ihm dann zu empfehlen, in welcher Liga er später am Besten aufgehoben ist“, so Uhrig. Ganz besonders zu beachten ist in dieser Saison die B-Jugend des JFV. Sie spielt nämlich genauso wie die A-Jugend in der obersten Altersstufe mit, ist also so etwas wie eine A2.

„Gerade in den höheren Altersstufen gilt es, die fußballerische Entwicklung der Jugendspieler zu fördern und voran zu bringen, um so den Anforderungen zu entsprechen, die in einem Wettkampf an einen Fußballer gestellt werden“, unterstreicht Rainer Uhrig. Diese Anforderungen sind gutes Positionsspiel oder durchdachte Taktik. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass beim JFV Bürstadt weitere Kinder und Jugendliche willkommen sind.

Info: Infos unter www.jfv-buerstadt.de

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 19.09.2018