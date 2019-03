JFV spielt groß auf

Bürstadt.Auf dem Sportplatz von Eintracht Bürstadt ist es zum D-Jugend Kreisliga-A-Spiel zwischen JFV Bürstadt I gegen SG Hüttenfeld I gekommen.

Das Spiel ging von Anfang an mit überlegenem Angriffsfußball vom JFV los. In der neunten Minute erzielt Lukas Boettcher das 1:0, und in der 19. Minute erhöht David Hoffmann auf 2:0, was auch der Halbzeitstand war. Nach der Pause kamen die JFV-Spieler mit der gleichen Einstellung zurück. Hüttenfeld kam mit dem Tempo und dem Pressing nicht zurecht. Schließlich erzielte Lukas Boettcher mit einem Hattrick von der 42. bis zur 51. Minute drei schöne Treffer und markierte den 5:0-Endstand, der mit dieser Leistung auch völlig verdient war.

Vom Trainerteam gab es ein ganz großes Lob an alle Spieler: „Das war von Anfang bis Ende eine herrausragende Mannschaftsleistung“, hieß es. red

