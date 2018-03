Anzeige

Bürstadt.Die evangelische Kirchengemeinde in Bürstadt hat Jubelkonfirmation gefeiert mit allen, die in früheren Jahren in Bürstadt, Bobstadt und Riedrode Konfirmation gefeiert haben oder die nach der Konfirmation erst nach Bürstadt zugezogen sind und mitfeiern wollten. Vor dem Festgottesdienst versammelten sich alle Jubilare und zogen dann gemeinsam in die Kirche ein. red